В свои 24 года Мария Алипатова – основательница стартапа в сфере зеленой энергетики, который поможет украинцам оставаться со светом даже в период блэкаутов. Благодаря участию в программе Erasmus for Young Entrepreneurs предпринимательница поняла, куда ей двигаться, чтобы достичь успеха в своем деле и внести вклад в развитие собственной страны.
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Выбрала зеленую энергетику, чтобы развивать Украину
В детстве Мария мечтала стать изобретательницей. Повзрослев, она пошла по зову сердца и поступила на специальность "Механическая инженерия" в Киевский Национальный университет пищевых технологий, а потом еще и на "учет и аудит".
Во время учебы в университете Марию заинтересовала сфера зеленой энергетики. Она считает, что именно за этим направлением – будущее всего мира.
Для меня важно сделать вклад в социум. Я хочу, чтобы Украина была лидером в зеленой энергетике, и чтобы когда кто-то хотел купить лучшее решение по солнечной энергетике, то сразу думал об Украине,
– сказала Мария.
Мария заинтересовалась сферой зеленой энергетики / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Мария вместе научным руководителем (что сейчас является кофаундером) разработала технологию, которая обеспечивает освещением помещения благодаря солнечным лучам, и назвала ее Solar Optic. Разработка победила на хакатоне в Берлине. Студентка и преподаватель получили финансирование на технологию и начали активно ею заниматься.
Наша технология – это солнечные концентраторы, которые обеспечивают светом одноэтажные помещения, например склады или фабрики, в дневное время суток. Это не солнечные панели, которые превращают тепло в электроэнергию. Мы напрямую берем солнечный свет и через оптоволоконный кабель передаем этот свет в помещение. Это для того, чтобы владельцы фабрик экономили деньги на электроэнергию и выбросы углеродного газа,
– объяснила Мария.
Мария Алипатова и Николай Якимчук вместе придумали прорывную технологию / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Проект студентки и преподавателя получил финансирование / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Полномасштабное вторжение России в Украину Мария застала в Испании. Возвращаться домой было опасно, поэтому она начала искать за рубежом программы и стажировки, которые могли бы быть ей полезными. Тогда предпринимательница узнала об Erasmus for Young Entrepreneurs. Она поняла, что обмен для предпринимателей – лучший вариант для развития ее стартапа, и подалась на участие в программе.
Что такое Erasmus for Young EntrepreneursЭто программа Европейского Союза по международному обмену для начинающих предпринимателей. Податься на нее могут участники, которые имеют опыт ведения бизнеса до 3-х лет или вообще без опыта. Для них предусмотрена возможность обучения в опытных руководителей малого бизнеса в других странах-участницах программы. Кроме того, участники получают ежемесячную выплату для покрытия проживания в иностранной стране. Размер выплаты зависит от страны-пребывания.
Опытные предприниматели из стран ЕС, которые хотят получить свежие идеи и взгляды на ведение своего бизнеса, также могут принять участие в программе.
Мария четко знала, где хочет стажироваться
Для участия в программе нужно было составить бизнес-план и стратегию, что в дальнейшем оказалось очень полезным для Марии. Во время обмена Мария смогла понять, как именно ей нужно работать со своей технологией.
Предпринимательница четко знала, где хочет стажироваться – это должна была быть компания, которая занимается возобновляемыми источниками энергии. Она составила список из 5 фаворитов, и на первом месте оказалась шведская компания Absolicon. Марии понравилось то, что хост подробно рассказал в описании, какой будет работа в компании. Девушка не прогадала – именно в Absolicon помог ей раскрыться.
Стажировка прошла прекрасно. Хост – основатель и СЕО компании Юаким Бюстьом – стал моим хорошим другом. Он предоставил мне столько знаний, сколько я еще нигде в жизни не получила,
– отметила Мария.
Мария тщательно подошла к выбору компании для обмена / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Получила опыт, о котором и не мечтала
В Absolicon Мария работала по 8 часов в будни в течение 4 месяцев. За это время она научилась строить команду для стартапа и работать с ней. Узнала, через какие каналы и как коммуницировать с потенциальными клиентами в сфере зеленой энергетики. Поняла, какие ресурсы необходимы, чтобы начать производственную линию такого оборудования. Мария часто работала в разных командах, поэтому со всех сторон увидела работу и поняла, как начать производство в Украине.
В свободное время предпринимательница спускалась на склад и помогала инженерам собирать солнечные термические панели. Самым интересным опытом за период участия в программе для нее стала поездка на завод в Карлсберг. Сначала Мария разрабатывала стратегию и планирование подключения панелей на заводе, а затем вместе с командой инженеров отправилась их устанавливать. Это впервые она в реальных условиях устанавливала солнечные термические панели.
Мария получила практический опыт во время обмена / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Кроме того, Мария отвечала за создание веб-сайта компании и важных расчетов, которые впоследствии на нем разместили.
Каждый город в Европе требует достаточного количества тепла, которое использует на отопление и подогрев воды. Мы посчитали сколько для 100 городов в Европе необходимо установить солнечных концентраторов для того, чтобы покрыть 20% суммарного потребительского максимума. Эти расчеты мы выставили на сайте, и компания нашла несколько клиентов,
– рассказала Мария.
Идея сделать расчет принадлежала основателю компании, а формат, в котором ее реализовали, придумала Мария. Ей даже дали бюджет, чтобы рассчитаться с айтишником, который создавал сайт. В результате хост был очень доволен.
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Свежий взгляд на проект украинки
Каждую неделю хост по несколько часов уделял внимание проекту Марии. Он помог девушке с презентацией для инвесторов, предоставил консультацию по бизнес-плану и просто искренне советовал, как усовершенствовать технологию. Выяснилось, что Solar Optic подходит только для одноэтажных зданий, иначе теряется эффективность передачи солнечного света через кабель. Также изменилась ценовая политика технологии из-за инфляции и стоимости доставки материалов.
Эти важные выводы я сделала благодаря участию в программе. Мой хост из Швеции очень во всем помогал,
– поделилась Мария.
Но был и один тяжелый момент во время обмена – Мария очень скучала по дому, куда не могла вернуться из-за войны. Моментами девушке было очень трудно в Швеции, однако сил ей добавляло любимое дело.
Мария обожает заниматься любимым делом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Приглашение на работу в Швеции
По завершению стажировки Absolicon не хотела прощаться с украинкой, поэтому Марии предложили работу. Но предпринимательница стремилась работать над развитием собственной технологии и создавать производство в Украине, поэтому была вынуждена отказать.
Несмотря на это она осталась в прекрасных отношениях со всей командой и даже сейчас контактирует с хостом. Когда Мария видит информацию, которая будет полезной для Absolicon, то обязательно направляет ее основателю компании. Тот, свою очередь, делает так же.
Награда от Innovator Award
Жажда знаний у Марии оказалась очень большой, поэтому по завершению Erasmus for Young Entrepreneurs она отправилась на прохождение акселерационной программы для стартапов на 9 месяцев. Как-то на электронную почту девушке пришло сообщение о возможности податься на награду Innovator Award 2023 для участников Erasmus for Young Entrepreneurs. Для этого нужно было записать короткое видео и рассказать об опыте, полученном во время обмена.
Я записала видео, сделала анимацию, вставила фотографии и отправила свой ролик. В результате меня выбрали одной из двух финалисток, которые поехали в Испанию на Innovator Award,
– рассказала Мария.
Мария получила награду от Erasmus for Young Entrepreneurs / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Те несколько секунд до анонса результатов на награждении были очень волнующими, Мария призналась, что сердце из груди у нее выпрыгивало, и она успокаивала себя мыслями о том, что сделала все, что могла. Когда Мария услышала, что стала победительницей, то не могла поверить собственным ушам.
Когда сказали мое имя, сначала у меня был шок. Я была очень счастлива, что показала свой проект на сцене. И в то же время мне было грустно за финалистку из Латвии. У нее был очень интересный проект на тему психологического здоровья. Я расстроилась за ее проигрыш,
– призналась предпринимательница.
Победительница получила возможность посетить конференцию для малых и крупных предпринимателей в Бильбао, Испания. Там она нашла много интересных контактов и усовершенствовала свои навыки переговоров с потенциальными клиентами и партнерами. На этом Мария не остановилась и на конференции подалась на соревнования для стартапов, которые тоже победила.
Проект Марии уже на финальной стадии
Сейчас Мария вернулась в Украину и основала свою компанию. Вместе с командой она работает над созданием последней версии прототипа технологии, чтобы проверить функциональность в реальных условиях. Проект практически на финальной стадии, и уже есть несколько потенциальных заказчиков. Сейчас Мария хочет работать в Украине, ведь считает, что ее технология будет очень полезной для украинцев, а особенно в период блэкаутов.
Моя мотивация – работаю ради своей страны и личного развития, потому что вижу в этом перспективу. Хочу, чтобы Украина была независимой от всех других видов топлива, которое мы сами добываем или импортируем,
– отметила Мария.
У Марии есть мощная мотивация двигаться вперед / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Всем желающим принять участие в Erasmus for Young Entrepreneurs Мария советует найти свою сферу деятельности. Если четко знать, чего ты хочешь, и выбрать хоста, который работает в твоей нише – можно получить очень ценный опыт, который поможет в развитии собственного дела. Также основательница стартапа советует не стесняться задавать вопросы и участвовать во всех активностях.
Количество участников Erasmus for Young Entrepreneurs из Украины резко возросло
Национальный эксперт программы Erasmus for Young Entrepreneurs из организации-посредницы Civitta Ukraine Алина Рудницкая рассказала, что после полномасштабного вторжения количество украинцев, принявших участие в программе, резко возросло. Причина в том, что многие люди оказались за рубежом и искали возможности для самореализации. В то же время для некоторых война стала толчком не откладывать мечту о собственном бизнесе, а действовать немедленно. Поэтому программа Erasmus for Young Entrepreneurs стала мощным двигателем для развития многих украинцев.
Что интересно, никакого ограничения по возрасту для совершеннолетних участников нет. Так же нет ограничений на сферу предпринимательской деятельности.
На обмен можно подаваться с любой бизнес-идеей. Есть определенные сферы, которые более распространены среди участников – сфера образования, маркетинг, гостинично-ресторанный бизнес. Но в целом были разные кейсы – кто-то открывал компанию в E-Commerce, а кто-то хотел разводить пчел и заниматься медом,
– рассказала Алина Рудницкая.
Обмен может длиться от 1 до 6 месяцев. Срок зависит от активностей, целей обмена и мотивации участника и хоста. Организация-посредник все это время поддерживает участника и помогает со всеми вопросами.
Как принять участие в Erasmus for Young Entrepreneurs
Если вы начинающий предприниматель, или у вас еще нет опыта в бизнесе, но вы хотите попробовать свои силы, то зарегистрироваться на программу нужно на сайте. В регистрационной форме следует указать информацию о себе и выбрать организацию в Украине, которая будет посредником для участия в Erasmus for Young Entrepreneurs. Выбранная организация поможет вам подготовиться к обмену.
Всего таких организаций для украинцев есть 10. Полный список – по ссылке.
Участнику нужно дать развернутые ответы на несколько вопросов о себе и свои ожидания от участия в программе, а также загрузить резюме. Еще одно обязательное условие – создать бизнес-план. Подготовить все документы поможет организация-посредник.
Когда заявление на участие одобрят, начинается коммуникация с хостом и оформление документов для обмена.
Статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мысли, высказанные в статье, принадлежат только автору.