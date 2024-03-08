Благодаря программе Erasmus for Young Entrepreneurs Наталья Дейнеко из Запорожья смогла начать жизнь сначала – вдали от громких сирен и взрывов. Мать-одиночка быстро адаптировалась к новой среде и создала собственный бизнес в Литве. Сейчас она владелица студии маникюра в литовском городе Каунас.

Когда Россия напала на Украину в 2022 году, 34-летняя Наталья вместе с дочерью Оксаной, которой тогда было 7 лет, поехала в Литву, чтобы спастись от войны. В тот момент женщина и подумать не могла, что сможет успешно заниматься любимым делом в европейской стране.

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Самое важное решение в жизни

Наталья уже 8 лет развивается в сфере красоты. Утром 24 февраля женщина, как и всегда, собиралась на работу в родном Запорожье. Ее удивило сообщение клиентки, которая спрашивала, приходить ли ей на маникюр, ведь в стране началась война. Когда Наталья включила новости, то не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Но женщина настолько любит свою работу, что пошла на нее даже в день, когда началась большая война.

Весь день 24 февраля я снимала клиенткам гель-лак с ногтей. Весь ужас происходящего я осознала уже дома. Мы с дочкой переехали к моим родителям и несколько дней не выходили из дома,

– вспомнила Наталья.

Она никогда не забудет, как увидела колонну украинских танков, которые ехали по главной площади Запорожья. В этот момент Наталья поняла, что ее реальность изменилась навсегда. Женщина хотела вывести своего ребенка в безопасное место, поэтому 5 марта она приняла важное решение – они будут выезжать из Украины. Отец Оксаны позвонил своим друзьям в Литву, и те согласились принять женщину с ребенком.



В марте 2022 года Наталья решила уехать из Украины / Фото EU NEIGHBOURS east

Первое разочарование в новой стране и надежда на лучшее

Но в литовском городе Каунас Наталью ждало разочарование – к другу отца приехала семья из Запорожья, поэтому места на них с Оксаной уже не было. Матери и ребенку позволили остаться на несколько дней, а дальше они должны были найти себе другое жилье, ведь в маленькой квартире 11 людям было тесно. Наталья была в отчаянии. Она думала, что наконец сможет выдохнуть после тяжелого пути и не ожидала нового испытания.

11 марта Наталья зарегистрировалась в волонтерской организации Stiprūs kartu ("Сильные Вместе"), в которой также регистрировались литовцы, которые были готовы принять у себя дома украинские семьи. Через несколько дней мать и дочь забрала литовская семья.

Нас приняли как родных. Выделили отдельную комнату, дали новую постель, одежду, ведь мы ехали зимой, а была уже весна. Для нас сделали целый пир. Мы говорили о том, что произошло, и вместе плакали,

– сказала Наталья.

Наталья искала для себя работу на заводе и даже мечтать не могла, что сможет вернуться к любимому делу. Благодаря помощи литовской семьи, женщина сделала документы частного предпринимателя и смогла начать работать мастером маникюра и педикюра в салоне красоты. Через 3 недели литовская семья помогла Наталье найти квартиру и одолжила деньги на аренду, поэтому у женщины началась новая жизнь.

Владелица салона, Ева Малюкиене, собрала деньги, чтобы купить для Натальи материалы, с которыми она могла бы работать. Но поскольку этого все равно было мало, то Ева предложила украинке освоить технику, которая стремительно набирала популярность в мире и не требовал больших затрат, – японский маникюр.



Наталья снова начала заниматься любимым делом / Фото EU NEIGHBOURS east

Участие в Erasmus for Young Entrepreneurs и путь к мечте

Одной из клиенток Натальи стала руководитель программы Erasmus for Young Entrepreneurs в Литве Симона Симулите. Она рассказала украинке о программе обмена предпринимателей и предложила принять в ней участие. В то время условия регистрации для украинцев были упрощены: не нужно было изготавливать множество документов, ведь Наталья уже была в Литве.

Что такое Erasmus for Young Entrepreneurs

Принять участие в программе могут также опытные предприниматели. Преимуществом участия для них является получение свежих и новаторских взглядов на их бизнес. Это программа Европейского Союза по международному обмену во время которого предприниматели с опытом ведения бизнеса до 3-х лет могут поучиться у опытных руководителей малого бизнеса в других странах-участницах программы. За участие в обмене начинающие предприниматели получают ежемесячную выплату, размер которой зависит от страны-пребывания.Принять участие в программе могут также опытные предприниматели. Преимуществом участия для них является получение свежих и новаторских взглядов на их бизнес.

Сначала женщина усомнилась в своих силах, ведь участие в проекте требовала значительных усилий, но владелица салона, где она работала, согласилась быть ее хостом на программе и заверила, что поможет со всем.



На маникюр и педикюр к украинке ходят литовки / Фото EU NEIGHBOURS east

Так у Натальи начался новый насыщенный этап в жизни. Для участия в программе, ей нужно было написать на английском языке бизнес-план, стратегию на 6 месяцев и сделать презентацию. Наталья расписала весь свой профессиональный путь и цель, которой она хотела достичь.

Я очень довольна тем, что приняла участие в Erasmus for Young Entrepreneurs, ведь это научило меня дисциплине. Я должна была четко идти по собственному плану и выполнять все, что в нем написала. Я делала фотосессии своих работ, налаживала контакты с поставщиками, активно вела социальные сети,

– рассказала Наталья.

Благодаря тому, что Наталья рассказывала о своей работе в инстаграме, у нее появилось много клиенток-литовок. Женщины приходили к украинской беженке, чтобы поддержать ее в сложный период, а потом становились постоянными клиентками. Это помогло украинке узнать об их культуре и вкусах. К примеру, украинки часто выбирали яркие маникюры с блестками, а среди литовок популярны только спокойные тона.



Наталье удалось быстро сформировать клиентскую базу / Фото EU NEIGHBOURS east



Украинка уже изучила вкусы литовок в маникюре / Фото EU NEIGHBOURS east

Каждые 2 недели Наталья делала видеоотчет и рассказывала о своих успехах, а каждый месяц созванивалась с руководительницей программы из Украины и отчитывалась о работе. В конце проекта женщина осуществила свою мечту – провела обучение по японскому маникюру для других мастеров.

Благодаря выплатам программы Наталья открыла собственный салон

Во время участия в программе Наталья получала денежную компенсацию. Эти средства она не тратила, и потом за них открыла собственный салон. Благодаря полученному опыту украинка научилась вести бухгалтерию в другой стране, и теперь может вести собственный бизнес.

Труднее всего Наталье было преодолеть языковой барьер. Во многих государственных структурах работники общаются исключительно на литовском. Поэтому украинка записалась на языковые курсы. Сейчас женщине еще трудно говорить на литовском, но она его уже понимает.



Украинка уже открыла собственный салон / Фото EU NEIGHBOURS east

Наталья признается – на проекте она открыла в себе такие возможности, о которых даже не догадывалась. Когда женщине было трудно, то рядом с ней был человек, который всегда поддерживал – ее маленькая дочь. Именно ребенок – самая большая мотивация Натальи. Ради нее она готова учиться, стараться и много работать.

Теперь Наталья хочет стать хостом для другой украинки и поделиться своим опытом и знаниями ведения бизнеса в европейской стране. Ее мечта – создать успешный онлайн-курс по маникюру.



Наталья хочет и дальше развиваться в любимой сфере / Фото EU NEIGHBOURS east



В украинки возникли очень теплые отношения с клиентками / Фото EU NEIGHBOURS east

Для украинцев действуют упрощенные условия регистрации на программу

Для того, чтобы принять участие в программе Erasmus for Young Entrepreneurs участники должны выбрать себе организацию, которая будет выступать посредником. Одной из таких организаций в Украине является Университет Альфреда Нобеля.

Национальный эксперт программы Erasmus for Young Entrepreneurs Дмитрий Кирпа отметил, что с начала полномасштабного вторжения для украинцев действуют определенные льготы при регистрации. В частности, участие в программе могут принять и те граждане Украины, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу.

Всего с начала полномасштабного вторжения Университет Альфреда Нобеля выступил посредником для 44 участников.

Дмитрий Кирпа отметил, что главным критерием отбора для участия в программе является то, что опыт предпринимательской деятельности не должен превышать 3 года. Регистрироваться на программу могут даже участники, у которых совсем нет опыта в предпринимательстве. К примеру, вы всегда мечтали открыть кофейню, но не знали, как правильно вести бизнес. Имея собственный бизнес-план, у вас есть прекрасная возможность получить базовые знания и навыки от опытного предпринимателя в Европе.

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Как податься на Erasmus for Young Entrepreneurs

Прежде всего, ознакомьтесь со справочником программы – здесь. Если у вас все еще будут какие-то вопросы, то ответы на самые распространенные – читайте по ссылке.

Чтобы принять участие в программе вам нужно зарегистрироваться на сайте. В регистрационной форме, кроме личных данных и направления деятельности, нужно указать еще организацию посредника, которая будет выступать контактным лицом на протяжении всей программы и поможет вам подготовиться к обмену. В Украине таких организаций есть 10, ознакомиться с ними можно на сайте программы.

Также во время регистрации нужно развернуто ответить на следующие вопросы:

почему вы хотите принять участие в Erasmus for Young Entrepreneurs?

Какие ваши ожидания от программы?

Как пребывание за рубежом поможет вам в развитии собственного бизнеса?

Вы раньше работали или учились за рубежом?

Как вы планируете подготовиться к пребыванию у предпринимателя, который вас примет?

Какую дополнительную ценность вы можете предоставить предпринимателю, который станет вашим хостом?

Почему он должен выбрать именно вас?

Кроме того, нужно загрузить резюме и бизнес-план.

Далее эту информацию будет проверять организация посредник, при необходимости она поможет исправить детали. Все дополнения к заявлению можно будет добавить позже.

После того происходит коммуникация с хостом, детальная наработка бизнес-плана и официальное оформление документов для участия в обмене.

Статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мысли, высказанные в статье, принадлежат только автору.