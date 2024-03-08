Завдяки програмі Erasmus for Young Entrepreneurs Наталя Дейнеко з Запоріжжя змогла почати життя спочатку – далеко від гучних сирен та вибухів. Мати-одиначка швидко адаптувалася до нового середовища та створила власний бізнес у Литві. Зараз вона власниця студії манікюру у литовському місті Каунас.

Коли Росія напала на Україну у 2022 році, 34-річна Наталя разом з донькою Оксаною, якій тоді було 7 років, поїхала у Литву, щоб врятуватися від війни. У той момент жінка й подумати не могла, що зможе успішно займатися улюбленою справою у європейській країні.

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Найважливіше рішення у житті

Наталя вже 8 років розвивається у сфері краси. Зранку 24 лютого жінка, як і завжди, збиралася на роботу у рідному Запоріжжі. Її здивувало повідомлення клієнтки, яка запитувала, чи приходити їй на манікюр, адже в країні почалася війна. Коли Наталя увімкнула новини, то не могла повірити, що все це відбувається насправді. Та жінка настільки любить свою роботу, що пішла на неї навіть у день, коли почалася велика війна.

Увесь день 24 лютого я знімала клієнткам гель-лак з нігтів. Весь жах того, що відбувається, я усвідомила вже вдома. Ми з донькою переїхали до моїх батьків і кілька днів не виходили з дому,
– пригадала Наталя.

Вона ніколи не забуде, як побачила колону українських танків, які їхали головною площею Запоріжжя. У цей момент Наталя зрозуміла, що її реальність змінилася назавжди. Жінка хотіла вивести свою дитину у безпечне місце, то ж 5 березня вона схвалила важливе рішення – вони будуть виїжджати з України. Батько Оксани подзвонив своїм друзям у Литву, й ті погодилися прийняти жінку з дитиною.

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У березні 2022 року Наталя вирішила виїхати з України / Фото EU NEIGHBOURS east

Перше розчарування у новій країні та надія на краще

Та у литовському місті Каунас Наталю чекало розчарування – до батькового друга приїхала сім'я з Запоріжжя, то ж місця на них з Оксаною вже не було. Матері й дитині дозволили залишитися на кілька днів, а далі вони мали знайти собі інше житло, адже у маленькій квартирі 11 людям було затісно. Наталя була у розпачі. Вона думала, що нарешті зможе видихнути після важкого шляху й не очікувала на нове випробовування.

11 березня Наталя зареєструвалася у волонтерській організації Stiprūs kartu ("Сильні Разом"), у якій також реєструвалися литовці, які були готові прийняти у себе вдома українські сім'ї. Через кілька днів матір та доньку забрала литовська сім'я.

Нас прийняли як рідних. Виділили окрему кімнату, дали нову постіль, одяг, адже ми їхали взимку, а була вже весна. Для нас зробили цілий бенкет. Ми говорили про те, що сталося, і разом плакали,
– сказала Наталя.

Наталя шукала для себе роботу на заводі і навіть мріяти не могла, що зможе повернутися до улюбленої справи. Завдяки допомозі литовської сім'ї, жінка створила документи приватного підприємця й змогла почати працювати майстром манікюру та педикюру в салоні краси. Через 3 тижні литовська сім'я допомогла Наталі знайти квартиру й позичила гроші на оренду, то ж у жінки почалося нове життя.

Власниця салону, Єва Малюкієне, зібрала кошти, щоб купити для Наталі матеріали, з якими вона могла б працювати. Та оскільки цього все одно було мало, то Єва запропонувала українці освоїти техніку, яка стрімко набирала популярності у світі й не потребував великих затрат, – японський манікюр.

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Наталя знову почала займатися улюбленою справою / Фото EU NEIGHBOURS east

Участь в Erasmus for Young Entrepreneurs та шлях до мрії

Однією з клієнток Наталі стала керівниця програми Erasmus for Young Entrepreneurs у Литві Сімона Сімуліте. Вона розповіла українці про програму обміну підприємців й запропонувала взяти у ній участь. На той час умови реєстрації для українців були спрощені: не потрібно було виготовляти безліч документів, адже Наталя вже була у Литві.

Що таке Erasmus for Young Entrepreneurs

Це програма Європейського Союзу з міжнародного обміну під час якого підприємці з досвідом ведення бізнесу до 3-х років можуть повчитися у досвідчених керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях програми. За участь в обміні підприємці-початківці отримують щомісячну виплату, розмір якої залежить від країни-перебування.
Взяти участь у програмі можуть також досвідчені підприємці. Перевагою участі для них є отримання свіжих та новаторських поглядів на їхній бізнес.

Спершу жінка засумнівалася у своїх силах, адже участь у проєкті вимагала значних зусиль, та власниця салону, де вона працювала, погодилася бути її хостом на програмі й запевнила, що допоможе з усім.

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На манікюр та педикюр до українки ходять литовки / Фото EU NEIGHBOURS east

Так у Наталі почався новий насичений етап у житті. Для участі у програмі, їй потрібно було написати англійською мовою бізнес-план, стратегію на 6 місяців та зробити презентацію. Наталя розписала весь свій професійний шлях й ціль, якої вона хотіла досягти.

Я дуже задоволена тим, що взяла участь в Erasmus for Young Entrepreneurs, адже це навчило мене дисципліни. Я мусила чітко йти за власним планом й виконувати все, що у ньому написала. Я робила фотосесії своїх робіт, налагоджувала контакти з постачальниками, активно вела соціальні мережі,
– розповіла Наталя.

Завдяки тому, що Наталя розповідала про свою роботу в інстаграмі, у неї появилося багато клієнток-литовок. Жінки приходили до української біженки, щоб підтримати її у складний період, а потім ставали постійними клієнтками. Це допомогло українці дізнатися про їхню культуру та смаки. До прикладу, українки часто обирали яскраві манікюри з блискітками, а серед литовок популярними є лише спокійні тони.

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Наталі вдалося швидко сформувати клієнтську базу / Фото EU NEIGHBOURS east

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Українка вже вивчила смаки литовок у манікюрі / Фото EU NEIGHBOURS east

Кожні 2 тижні Наталя робила відеозвіт й розповідала про свої успіхи, а кожного місяця зідзвонювалася з керівницею програми з України й звітувала про роботу. Наприкінці проєкту жінка здійснила свою мрію – провела навчання з японського манікюру для інших майстрів.

Завдяки виплатам програми Наталя відкрила власний салон

Під час участі у програмі Наталя отримувала грошову компенсацію. Ці кошти вона не витрачала, й потім за них відкрила власний салон. Завдяки здобутому досвіду українка навчилася вести бухгалтерію в іншій країні, то ж тепер може вести власний бізнес.

Найважче Наталі було подолати мовний бар'єр. У багатьох державних структурах працівники спілкуються виключно литовською. Через це українка записалася на мовні курси. Зараз жінці ще важко говорити литовською, але вона її вже розуміє.

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Українка вже відкрила власний салон / Фото EU NEIGHBOURS east

Наталя зізнається – на проєкті вона відкрила у собі такі можливості, про які навіть не здогадувалася. Коли жінці було важко, то поруч з нею була людина, яка завжди підтримувала – її маленька донька. Саме дитина – найбільша мотивація Наталі. Заради неї вона готова вчитися, старатися й багато працювати.

Тепер Наталя хоче стати хостом для іншої українки й поділитися своїм досвідом та знаннями ведення бізнесу у європейській країні. Її мрія – створити успішний онлайн-курс з манікюру.

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Наталя хоче й далі розвиватися в улюбленій сфері / Фото EU NEIGHBOURS east

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В українки виникли дуже теплі стосунки з клієнтками / Фото EU NEIGHBOURS east

Для українців діють спрощені умови реєстрації на програму

Для того, щоб взяти участь у програмі Erasmus for Young Entrepreneurs учасники повинні обрати собі організацію, яка виступатиме посередником. Однією з таких організацій в Україні є Університет Альфреда Нобеля.

Національний експерт програми Erasmus for Young Entrepreneurs Дмитро Кирпа зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення для українців діють певні пільги під час реєстрації. Зокрема, участь у програмі можуть взяти й ті громадяни України, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон.

Дмитро Кирпа зазначив, що головним критерієм відбору для участі у програмі є те, що досвід підприємницької дільності не має перевищувати 3 років. Реєструватися на програму можуть навіть учасники, у яких зовсім немає досвіду у підприємництві. До прикладу, ви завжди мріяли відкрити кав’ярню, але не знали, як правильно вести бізнес. Маючи власний бізнес-план, у вас є чудова можливість отримати базові знання та навички від досвідченого підприємця у Європі.

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Як податися на Erasmus for Young Entrepreneurs

Перш за все, ознайомтеся з довідником програми – тут. Якщо у вас все ще будуть якісь питання, то відповіді на найпоширеніші – читайте за посиланням.

Щоб взяти участь у програмі вам потрібно зареєструватися на сайті. У реєстраційній формі, окрім особистих даних та напрямку діяльності, потрібно вказати ще організацію посередника, яка виступатиме контактною особою впродовж усієї програми й допоможе вам підготуватися до обміну. В Україні таких організацій є 10, ознайомитися з ними можна на сайті програми.

Також під час реєстрації потрібно розгорнуто відповісти на такі питання:

  • чому ви бажаєте взяти участь в Erasmus for Young Entrepreneurs?
  • Які ваші очікування від програми?
  • Як перебування за кордоном допоможе вам у розвитку власного бізнесу?
  • Ви раніше працювали чи навчалися за кордоном?
  • Як ви плануєте підготуватися до перебування у підприємця, який вас прийме?
  • Яку додаткову цінність ви можете надати підприємцю, який стане вашим хостом?
  • Чому він повинен обрати саме вас?

Крім того, потрібно завантажити резюме та бізнес-план.

Далі цю інформацію перевірятиме організація посередник, за потреби вона допоможе виправити деталі. Усі доповнення до заяви можна буде додати згодом.

Після того відбувається комунікація з хостом, детальне напрацювання бізнес-плану й офіційне оформлення документів для участі обміні.

Стаття була підготовлена ​​у межах проєкту EU NEIGHBOURS east. Думки, висловлені у статті, належать лише автору.