Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее интервью журналистке Ксении Собчак. Полиция Дубая сфальсифицировала показания и пыталась уничтожить доказательства по делу украинской модели Марии Ковальчук, которая подверглась жестокому насилию в ОАЭ.

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Показания девушки переписали и заставили подписать

По словам женщины, после того, как Марию нашли с тяжелыми травмами на обочине дороги, полиция взяла у нее объяснения, когда она еще находилась в тяжелом состоянии. В официальных документах появилась формулировка, что девушка "пыталась покончить с собой", якобы спасаясь от сексуального насилия.

У Маши эти показания брали 20 марта, когда я стояла у ее кровати, и она назвала только одно имя, которое помнила, – Артем. Маша четко говорила, что ее били по лицу, у нее забрали документы, вещи, ей сказали, что она будет принадлежать им. Маша под этими показаниями поставила подпись, как жертва. Они дали планшет, где набирали эту информацию, и Маша подписалась,

– отмечает мать.

"Допрашивали так, что у нее начинались судороги"

Наиболее возмутительно, по словам женщины, было то, как полиция допрашивала Марию после выхода из комы. Правоохранители "забрасывали" ее одними и теми же вопросами, несмотря на ее состояние.

Я просила их остановиться. Потом врач просто выгнал полицейских из палаты, потому что они не останавливались. Они как звери. Я в истерике говорила: "Я нашла ребенка, чтобы вы здесь его добили?" Они все смотрели на меня с улыбкой, а потом поняли, что это не весело,

– вспоминает мама.

Женщина обратила внимание на странное поведение полиции: нападавших задержали через три часа после госпитализации Марии, но быстро отпустили, и никаких записей с камер наблюдения ей так и не предоставили. Полиция "тянула" расследование до момента, когда видео автоматически удалилось.

Впоследствии правоохранители изменили версию: заявили, что Мария якобы была в состоянии сильного алкогольного опьянения и "сама прыгнула" с высоты.

Но мать девушки приводит факты: ни алкоголя, ни наркотиков в крови дочери медики не обнаружили, и логика "случайного падения" не выдерживает никакой критики – на месте были следы крови, девушка могла быть избита или выброшена.

Что произошло с Марией Ковальчук

В марте 2025 года модель улетела работать в ОАЭ. Последний раз вышла на связь 9 марта – сообщила, что останется ночевать у новых знакомых. После этого исчезла. Через 10 дней ее нашли с тяжелыми травмами.

После длительного молчания Мария назвала имена вероятных обидчиков – Артем Папазов, сын донецкого бизнесмена, и гражданин Беларуси Александр Лоптицкий. Она предполагает, что ее били, запугивали, а впоследствии могли сбросить с высоты.

Украинская полиция открыла производство по статье 149 Уголовного кодекса – торговля людьми. Родные девушки и адвокаты добиваются справедливости и требуют объективного международного расследования.