В Железнодорожном районном суде Львова Марию Вегеру признали виновной в мелком хулиганстве. Пенсионерке, которая швыряла камнями у детей, назначили наказание. Речь идет о минимальном штрафе в размере 51 гривны.

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Проявляла неуважение к детям

В постановлении суда говорится, что случай произошел 23 августа около 19:00 на детской площадке. Она расположена на улице Сирка на Левандовке.

Итак, Марию Вегеру обвинили в неуважении к детям. Малыши играли на площадке, а пенсионерка плевалась на них, бросала камни и использовала нецензурную брань. В материалах дела пишут, что речь идет о двух 10-летних детях и еще двух детях в возрасте 4 и 8 лет.

В отношении женщины полиция составила протокол об административном нарушении. Причина – совершение пенсионеркой мелкого хулиганства. Мария Вегера на заседание суда пришла. Правда, своей вины женщина не признала.

Судья Юрий Бориславский после изучения материалов дела признал женщину виновной в мелком хулиганстве. Собственно, на нее наложили 51 гривну штрафа. Кроме того, пенсионерка должна уплатить 537 гривен судебного сбора.

Накануне прошло еще одно судебное заседание во Львове. Принимали решение в отношении мужчины, пытавшегося украсть прах агента НКВД Кузнецова.

Как его наказал суд