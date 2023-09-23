В Железнодорожном районном суде Львова Марию Вегеру признали виновной в мелком хулиганстве. Пенсионерке, которая швыряла камнями у детей, назначили наказание. Речь идет о минимальном штрафе в размере 51 гривны.
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Проявляла неуважение к детям
В постановлении суда говорится, что случай произошел 23 августа около 19:00 на детской площадке. Она расположена на улице Сирка на Левандовке.
Итак, Марию Вегеру обвинили в неуважении к детям. Малыши играли на площадке, а пенсионерка плевалась на них, бросала камни и использовала нецензурную брань. В материалах дела пишут, что речь идет о двух 10-летних детях и еще двух детях в возрасте 4 и 8 лет.
В отношении женщины полиция составила протокол об административном нарушении. Причина – совершение пенсионеркой мелкого хулиганства. Мария Вегера на заседание суда пришла. Правда, своей вины женщина не признала.
Судья Юрий Бориславский после изучения материалов дела признал женщину виновной в мелком хулиганстве. Собственно, на нее наложили 51 гривну штрафа. Кроме того, пенсионерка должна уплатить 537 гривен судебного сбора.
Накануне прошло еще одно судебное заседание во Львове. Принимали решение в отношении мужчины, пытавшегося украсть прах агента НКВД Кузнецова.
Как его наказал суд
- Злоумышленником оказался львовянин Руслан Литвинов. Решением Лычаковского районного суда города его признали виновным в надругательстве над могилой.
- Сам инцидент произошел поздно вечером 23 июля. Мужчина воспользовался двумя домкратами, чтобы поднять надгробную плиту на могиле Николая Кузнецова. Впрочем, у него ничего не вышло. Собственно, об этом случае на следующий день рассказал городской голова Андрей Садовый.
- Вскоре полицейские нарушителя задержали. Против него было открыто уголовное производство. Львовянин в суде признал свою вину. За совершенный поступок он обязан заплатить 17 тысяч гривен штрафа.