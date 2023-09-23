У Залізничному районному суді міста Львова Марію Вегеру визнали винною у дрібному хуліганстві. Пенсіонерці, котра жбурляла камінням у дітлахів, призначили покарання. Мовиться про мінімальний штраф у розмірі 51 гривні.
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Проявляла неповагу до дітей
У постанові суду йдеться про те, що випадок стався 23 серпня близько 19:00 на дитячому майданчику. Він розташований на вулиці Сірка, що на Левандівці.
Отже, Марію Вегеру звинуватили у неповазі до дітей. Малі бавилися на майданчику, а пенсіонерка плювалася на них, кидала каміння та використовувала нецензурну лайку. У матеріалах справи пишуть, що йдеться про двох 10-річних дітей і ще двох дітей віком 4 і 8 років.
Щодо жінки поліція склала протокол про адміністративне порушення. Причина – вчинення пенсіонеркою дрібного хуліганства. Марія Вегера на засідання суду прийшла. Правда, своєї провини жінка не визнала.
Суддя Юрій Бориславський після вивчення матеріалів справи визнав жінку винною у дрібному хуліганстві. Власне, на неї наклали 51 гривню штрафу. Крім того, пенсіонерка повинна сплатити 537 гривень судового збору.
Напередодні відбулося ще одне судове засідання у Львові. Ухвалювали рішення щодо чоловіка, котрий намагався поцупити прах агента НКВС Кузнєцова.
Як його покарав суд
- Зухвальцем виявився львів'янин Руслан Літвінов. Рішенням Личаківського районного суду міста його визнали винним у нарузі над могилою.
- Сам інцидент трапився пізно ввечері 23 липня. Чоловік скористався двома домкратами, щоб підняти надгробну плиту на могилі Ніколая Кузнєцова. Втім, у нього нічого не вийшло. Власне, про цей випадок наступного ж дня розповів міський голова Андрій Садовий.
- Невдовзі поліцейські порушника затримали. Проти нього відкрили кримінальне провадження. Львів'янин у суді визнав свою провину. За скоєний вчинок він зобов'язаний заплатити 17 тисяч гривень штрафу.