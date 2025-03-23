Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Марию Ковальчук нашли на обочине дороги

20-летняя Мария Ковальчук пропала без вести после вечеринки в Дубае 9 марта. 20 марта местная полиция заявила, что украинку нашли на обочине дороги в тяжелом состоянии: у нее диагностировали многочисленные переломы конечностей и позвоночника.

Чтобы спасти жизнь девушки, Марию срочно доставили в больницу, где ей понадобилось в общей сложности четыре операции. Мать Марии, Анна Ковальчук, которая прилетела в ОАЭ из Норвегии, рассказала, что ее дочь сейчас "получает медицинскую помощь, и все будет хорошо".

Согласно официальной версии полиции Дубая, девушка "зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты". Правоохранители также заявили, что должностные лица пришли к такому выводу после "всестороннего расследования".

Однако семья Марии опровергла официальную версию полиции, заявив, что, по их мнению, девушка не упала на стройке. Анна Ковальчук добавила, что она "не может давать комментарии из-за расследования". Также, по словам матери, у девушки не нашли ни телефона, ни документов.