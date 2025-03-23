Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги

20-річна Марія Ковальчук зникла безвісти після вечірки в Дубаї 9 березня. 20 березня місцева поліція заявила, що українку знайшли на узбіччі дороги в тяжкому стані: у неї діагностували численні переломи кінцівок і хребта.

Щоб врятувати життя дівчини, Марію терміново доставили до ​​лікарні, де їй знадобилося загалом чотири операції. Мати Марії, Анна Ковальчук, яка прилетіла в ОАЄ з Норвегії, розповіла, що її донька зараз "отримує медичну допомогу, і все буде добре".

Згідно з офіційною версією поліції Дубаю, дівчина "зайшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти". Правоохоронці також заявили, що посадові особи дійшли такого висновку після "всебічного розслідування".

Однак родина Марії спростувала офіційну версію поліції, заявивши, що, на їхню думку, дівчина не впала на будівництві. Анна Ковальчук додала, що вона "не може давати коментарі через розслідування". Також, за словами матері, у дівчини не знайшли ані телефону, ані документів.