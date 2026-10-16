Об этом сообщает телеканал CNews.

Что известно о возможном визите Ле Пен в Украину?

Французская кандидатка в президенты выразила намерение лично провести переговоры с украинским лидером при наличии соответствующей инициативы со стороны Киева.

Если господин Зеленский хочет, чтобы мы поговорили, я с удовольствием приеду в Украину,

– заявила Марин Ле Пен.

Политик утверждает, что Париж исчерпал собственные экономические ресурсы для дальнейшей поддержки Киева, оценив действующие обязательства французской стороны в 6 миллиардов евро в год.

Мы вполне могли бы обсудить этот вопрос, когда он этого захочет,

– добавила она во время телевизионного выступления.

Французские СМИ отмечают, что озвученная сумма в 6 миллиардов евро охватывает совершенно разные направления поддержки. Она не соответствует реальному размеру прямой двусторонней финансовой помощи, которую предлагает прекратить представительница парламента.

Напомним, Владимир Зеленский, комментируя заявление Марин Ле Пен о намерении прекратить финансовую помощь Украине через шесть месяцев после возможного избрания президентом Франции в 2027 году, отметил, что она недостаточно осведомлена об отдельных аспектах сотрудничества. Президент подчеркнул, что поддержка Украины выгодна и самим партнерам, ведь они получают доступ к украинскому военному опыту и технологическим разработкам.

К слову, в настоящее время Ле Пен активно готовится к президентским выборам во Франции 2027 года.