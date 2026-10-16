Про це повідомляє телеканал CNews.

Що відомо про можливий візит Ле Пен в Україну?

Французька кандидатка в президенти висловила намір особисто провести переговори з українським лідером за наявності відповідної ініціативи з Києва.

Якщо пан Зеленський хоче, щоб ми поговорили, я із задоволенням приїду в Україну,

– заявила Марін Ле Пен.

Політикиня стверджує, що Париж вичерпав власні економічні ресурси для подальшої підтримки Києва, оцінивши чинні зобов'язання французької сторони в 6 мільярдів євро на рік.

Ми цілком могли б обговорити це питання, коли він цього захоче,

– додала вона під час телевізійного виступу.

Французькі медіа зазначають, що озвучена сума у 6 мільярдів євро охоплює абсолютно різні напрями підтримки. Вона не відповідає реальному розміру прямої двосторонньої фінансової допомоги, яку пропонує зупинити представниця парламенту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, коментуючи заяву Марін Ле Пен про намір припинити фінансову допомогу Україні через шість місяців після можливого обрання президенткою Франції у 2027 році, зазначив, що вона недостатньо обізнана з окремими аспектами співпраці. Президент наголосив, що підтримка України вигідна й самим партнерам, адже вони отримують доступ до українського військового досвіду та технологічних розробок.

До слова, наразі Ле Пен активно готується до президентських виборів у Франції 2027 року.