Об этом заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в интервью изданию India Global Review.

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Вредит дипломатическому процессу

Ле Пен раскритиковала обвинения международного сообщества в адрес главы Кремля. Она отметила, что резкая риторика вредит дипломатическому процессу.

Такие обобщающие заявления на самом деле бессмысленны. Они противоречат стремлению к миру– заявила Ле Пен.

При этом французская политическая деятельница признала ответственность России за начатую войну и назвала Украину жертвой. Несмотря на это, она настаивает на необходимости смягчения заявлений ради поиска компромиссов. По ее мнению, если обмениваться оскорблениями, не удастся найти пути к миру.

Для прекращения боевых действий Ле Пен предлагает, чтобы Франция организовала "большую конференцию за мир" и попыталась приблизить конец войны.

Добавим, что ранее Ле Пен заявляла о готовности встретиться с Владимиром Зеленским. Также уже в апреле следующего года состоятся президентские выборы во Франции. На данный момент социологические исследования прогнозируют Ле Пен победу в первом туре выборов.