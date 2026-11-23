Марин Ле Пен отказалась назвать Путина военным преступником / Фото: Getty Images
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против обвинений в адрес диктатора Владимира Путина. Она отказалась называть его военным преступником.
Об этом заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в интервью изданию India Global Review.
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Вредит дипломатическому процессу
Ле Пен раскритиковала обвинения международного сообщества в адрес главы Кремля. Она отметила, что резкая риторика вредит дипломатическому процессу.
Такие обобщающие заявления на самом деле бессмысленны. Они противоречат стремлению к миру
При этом французская политическая деятельница признала ответственность России за начатую войну и назвала Украину жертвой. Несмотря на это, она настаивает на необходимости смягчения заявлений ради поиска компромиссов. По ее мнению, если обмениваться оскорблениями, не удастся найти пути к миру.
Для прекращения боевых действий Ле Пен предлагает, чтобы Франция организовала "большую конференцию за мир" и попыталась приблизить конец войны.
Добавим, что ранее Ле Пен заявляла о готовности встретиться с Владимиром Зеленским. Также уже в апреле следующего года состоятся президентские выборы во Франции. На данный момент социологические исследования прогнозируют Ле Пен победу в первом туре выборов.
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