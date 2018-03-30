Марина Порошенко встретилась с Ником Вуйчичем: фото
Супруга президента Украины Марина Порошенко встретилась с Ником Вуйчичем - человеком без рук и ног, который собирает сотни тысяч слушателей по всему миру на своих мотивационных встречах
Отмечается, что во время встречи Марина Порошенко и Ник Вуйчич обсудили этапы реализации реформы инклюзивного образования в Украине.
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"Наше государство может стать примером стремительного и успешного внедрения цивилизованных стандартов жизни и защиты прав человека с инвалидностью", – написал по этому поводу Петр Порошенко.
Встреча Марины Порошенко и Ника Вуйчича
Источник: 24 Канал
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