Марина Порошенко встретилась с Ником Вуйчичем: фото

Супруга президента Украины Марина Порошенко встретилась с Ником Вуйчичем - человеком без рук и ног, который собирает сотни тысяч слушателей по всему миру на своих мотивационных встречах

Отмечается, что во время встречи Марина Порошенко и Ник Вуйчич обсудили этапы реализации реформы инклюзивного образования в Украине. Читайте также: Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют "Наше государство может стать примером стремительного и успешного внедрения цивилизованных стандартов жизни и защиты прав человека с инвалидностью", – написал по этому поводу Петр Порошенко. Встреча Марины Порошенко и Ника Вуйчича​