Марина Порошенко зустрілася з Ніком Вуйчічем: фото
Дружина президента України Марина Порошенко зустрілася з Ніком Вуйчічем – чоловіком без рук і ніг, який збирає сотні тисяч слухачів по всьому світу на своїх мотиваційних зустрічах
Зазначається, що під час зустрічі Марина Порошенко та Нік Вуйчіч обговорили етапи реалізації реформи інклюзивної освіти в Україні.
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"Наша держава може стати прикладом стрімкого й успішного впровадження цивілізованих стандартів життя та захисту прав людини з інвалідністю", – написав з цього приводу Петро Порошенко.
Зустріч Марини Порошенко та Ніка Вуйчіча
Джерело: 24 Канал
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