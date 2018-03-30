Марина Порошенко зустрілася з Ніком Вуйчічем: фото

Дружина президента України Марина Порошенко зустрілася з Ніком Вуйчічем – чоловіком без рук і ніг, який збирає сотні тисяч слухачів по всьому світу на своїх мотиваційних зустрічах

Зазначається, що під час зустрічі Марина Порошенко та Нік Вуйчіч обговорили етапи реалізації реформи інклюзивної освіти в Україні. Читайте також: Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють "Наша держава може стати прикладом стрімкого й успішного впровадження цивілізованих стандартів життя та захисту прав людини з інвалідністю", – написав з цього приводу Петро Порошенко. Зустріч Марини Порошенко та Ніка Вуйчіча