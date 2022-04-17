Об этом в эфире 24 канала сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. Она подчеркнула, что этот населенный пункт сейчас остается горячей точкой.

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Город разрушают каждый день

По ее словам, во время острой фазы широкомасштабного вторжения России в Украину наши военные неоднократно фиксировали в Марьинке применение фосфорных боеприпасов. В то же время, захватчики каждый день по несколько раз обстреливают город из разного оружия.

Речь идет не только о пехотных столкновениях с применением стрелкового оружия, но и об артиллерии, авиаударах, ракетах. К сожалению, Марьинка постепенно превращается в руины,

– отметила Игнатченко.

Она также добавила, что пока противодействовать российской агрессии они могут только способом эвакуации гражданских. По ее информации, по состоянию на 16 апреля из Донецкой области уехала большая часть населения.