Про це в ефірі 24 каналу повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. Вона наголосила, що цей населений пункт зараз залишається гарячою точкою.

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Місто руйнують щодня

За її словами, протягом гострої фази широкомасштабного вторгнення Росії в Україну наші військові неодноразово фіксували у Мар'їнці застосування фосфорних боєприпасів. Водночас загарбники кожен день по кілька разів обстрілюють місто з різної зброї.

Мовиться не тільки про піхотні зіткнення із застосуванням стрілецької зброї, а про артилерію, авіаудари, ракети. На жаль, Мар'їнка поступово перетворюється на руїни,

– зазначила Ігнатченко.

Вона також додала, що поки протидіяти російській агресії вони можуть лише способом евакуації цивільних. За її інформацією, станом на 16 квітня з Донецької області виїхала більша частина населення.

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