На окремих напрямках загарбники намагаються вести наступи. Крім того, не припиняють завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.

Важливо Окупанти обстріляли житловий район Харкова: є загиблі, десятки поранених, серед них – 3 дітей

Росіяни продовжують завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Також триває часткова блокада Харкова.

У Генштабі запевнили, що підрозділи ЗСУ й надалі утримують визначені оборонні рубежі, завдають ворогу втрат та поступово звільняють населені пункти від окупантів.

Важливо – По Миколаєву гатили касетними бомбами: є постраждалі: