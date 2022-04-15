Про трагедію повідомив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА. Він зауважив, що "друга армія світу", як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням.

Зауважте Окупанти нанесли 3 ракетні удари по Київщині: військові попередили про повторні загрози

Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них – 3 дітей. Загинули 7 людей, серед них – одна дитина семи місяців,

– заявив Синєгубов.

Він розповів, що усім постраждалим надають медичну допомогу. Також Синєгубов закликав місцевих жителів без крайньої потреби не перебувати на вулицях.

Важливо – США передадуть Україні гелікоптери, які призначалися Афганістану: дивіться відео