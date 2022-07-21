После голосования парламента вечером 20 июля Марио Драги отправился в резиденцию президента Италии – Квиринальский дворец. Там глава итальянского правительства еще раз заявил президенту, что хочет уйти в отставку.

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Драги пока остается на должности

В канцелярии президента Матарели заявили, что Марио Драги пока останется на должности главы правительства страны до решения текущих вопросов. Следует отметить, что на этот раз президент Италии не выступил против отставки премьер-министра.

Президент Республики принял это к сведению. Премьер-министр остается на должности для решения текущих дел, – говорится в сообщении.

Марио Драги: главное

14 июля премьер Италии Марио Драги заявил, что он подает в отставку. Однако президент страны не одобрил ее.

Премьер объяснил свое решение тем, что поводом стал отказ одной из партий правящей коалиции "Движение пяти звезд" принять участие в голосовании в сенате касательно доверия правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.

Следует вспомнить, что подать в отставку Марио Драги призвали его противники. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил противников правительства в содействии владимиру путину, которому кризис в Италии сыграет на руку.

20 июля состоялось заседание Сената Италии, на котором большинство выразило доверие правительству Драги. Однако, несмотря на это, премьер-министр не передумал и желает уйти с должности.

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