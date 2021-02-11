Пропаганда в ответ на дворец Путина: марионетки Кремля показали "виллу" Навального
Путин "забросил" в пропаганду ответ на фильм о своем дворце. Российский пропагандист Дмитрий Киселев показал сюжет якобы о немецкой вилле российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник:24 канал
Если верить репортажу, то Навальный снимал двухэтажную виллу площадью более 300 квадратных метров. Она расположена в престижном районе Фрайбурга. Об этом говорится в блоге Егора Скорины "Антифейк".
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Говорят, там нашли роскошные спальни с террасой, кухню с кофеваркой. А также набор голландского чая и подарочную бутылку местного вина.
Ну, так диван, холодильник, туалет. Вероятно, в Кремле уверены, что это уже сумасшедшая роскошь для россиян,
– сказал Скорина.
Журналистка даже зашла в комнату с джакузи и поплавала в бассейне. По их данным, сутки на этой вилле обходятся в "530 евро плюс залог".
Интересно, что "киселевы" сфокусировали свое внимание на том, что Навальный "официально безработный блогер" и непонятно "на чьи же деньги" он снял виллу.
"Главное, что пропагандисты показали у унитаза ершик – еще и чистый. Серьезное замечание, конечно", – добавил журналист 24 канала.
Пропагандистский репортаж о "вилле Навального" / Скриншот
Реальный владелец дома
Правда, как заметил Скорина, потом оказалось, что пропагандисты не могут даже свою работу нормально выполнить. Появился реальный владелец дома в немецком Фрайбурге.
Владелец сказал, что недожурналисты российского канала, которые снимали сюжет о вилле, попали в нее обманом. Сообщили, что хотят арендовать для себя, а сами снимали квартиру на скрытую камеру для Киселева.
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