Путин "забросил" в пропаганду ответ на фильм о своем дворце. Российский пропагандист Дмитрий Киселев показал сюжет якобы о немецкой вилле российского оппозиционера Алексея Навального.

Если верить репортажу, то Навальный снимал двухэтажную виллу площадью более 300 квадратных метров. Она расположена в престижном районе Фрайбурга. Об этом говорится в блоге Егора Скорины "Антифейк".

О дворце Путина читайте здесь Дворец (не) Владимира Путина: как врет российский президент

Говорят, там нашли роскошные спальни с террасой, кухню с кофеваркой. А также набор голландского чая и подарочную бутылку местного вина.

Ну, так диван, холодильник, туалет. Вероятно, в Кремле уверены, что это уже сумасшедшая роскошь для россиян,

– сказал Скорина.

Журналистка даже зашла в комнату с джакузи и поплавала в бассейне. По их данным, сутки на этой вилле обходятся в "530 евро плюс залог".

Интересно, что "киселевы" сфокусировали свое внимание на том, что Навальный "официально безработный блогер" и непонятно "на чьи же деньги" он снял виллу.

"Главное, что пропагандисты показали у унитаза ершик – еще и чистый. Серьезное замечание, конечно", – добавил журналист 24 канала.

Ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев посвятил более 40 минут программе о дворце Путина и заявил, что президенту России "некогда курить кальян" и туалетными ершиками он не увлекается. Их, кстати, закупили по 700 евро.



После этого многие выходили на митинги 23 января с ершиками.



Пропагандистский репортаж о "вилле Навального" / Скриншот

Реальный владелец дома

Правда, как заметил Скорина, потом оказалось, что пропагандисты не могут даже свою работу нормально выполнить. Появился реальный владелец дома в немецком Фрайбурге.

Владелец сказал, что недожурналисты российского канала, которые снимали сюжет о вилле, попали в нее обманом. Сообщили, что хотят арендовать для себя, а сами снимали квартиру на скрытую камеру для Киселева.

Смотрите полный выпуск "Антифейк": видео

О расследовании Навального о дворце Путина – читайте в нашем материале.