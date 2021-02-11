Путін "закинув" в пропаганду відповідь на фільм про свій палац. Російський пропагандист Дмитро Кисельов показав сюжет начебто про німецьку віллу російського опозиціонера Олексія Навального.

Якщо вірити репортажу, то Навальний знімав двоповерхову віллу, площею понад 300 квадратних метрів. Вона розташована в найпрестижнішому районі Фрайбурга. Про це мовиться у блозі Єгора Скоріни "Антифейк".

Про палац Путіна читайте тут Палац (не) Володимира Путіна: як бреше російський президент

Кажуть, там знайшли розкішні спальні з терасою, кухню з кавоваркою. А також набір голландського чаю і подарункову пляшку місцевого вина.

Ну, так диван, холодильник, туалет. Ймовірно, в Кремлі впевнені, що це вже божевільна розкіш для росіян,

– сказав Скоріна.

Журналістка навіть зайшла в кімнату з джакузі і поплавала у басейні. За їхніми даними, доба на цій віллі обходиться в "530 євро плюс застава".

Цікаво, що "кисельови" сфокусували свою увагу на тому, що Навальний "офіційно безробітний блогер" і незрозуміло "на чиї ж гроші" він зняв віллу. "Головне, що пропагандисти показали біля унітаза йоржик – ще й чистий. Серйозне зауваження, звичайно", – додав журналіст 24 каналу.

Раніше російський пропагандист Дмитро Кисельов присвятив понад 40 хвилин програмі про палац Путіна і заявив, що президенту Росії "ніколи курити кальян" і що туалетними йоржиками він не захоплюється. Їх, до речі, закупили по 700 євро. Після цього багато людей виходили на мітинги 23 січня з йоржиками.



Пропагандистський репортаж про "віллу Навального" / Скріншот

Реальний власник будинку

Щоправда, як зауважив Скоріна, потім виявилося, що пропагандисти не можуть навіть свою роботу нормально виконати. З'явився реальний власник будинку в німецькому Фрайбурзі.

Власник сказав, що недожурналісти російського каналу, які знімали сюжет про віллу, потрапили в неї обманом. Повідомили, що хочуть орендувати її для себе, а самі винаймали квартиру на приховану камеру для Кисельова.

Дивіться повний випуск "Антифейк": відео

Про розслідування Навального про палац Путіна – читайте у нашому матеріалі.