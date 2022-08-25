Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что такие воронки образуются в разных частях города.

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Большой провал в земле есть в самом центре

Андрющенко рассказал, что едва ли не самая большая воронка в городе образовалась в самом его центре. И это очень показательно, потому что возле нее на днях помпезно открыли первый светофор.

Эту дыру стараются не замечать. Она выросла из щели в асфальте и через неделю превратилась в огромную воронку. На самом деле это ожидает большую часть города,

– заметил советник городского головы города.

По его словам, оползни почвы происходят по нескольким причинам. Это последствия массированных обстрелов и бомбежек, а также несовершенный ремонт водосети россиянами.

"Они отремонтировали это там, где можно было. А на всевозможные пробоины в подземелье просто не обращают внимания", – подчеркнул Андрющенко.

Так что, продолжил он, вода подмывает фасады, землю и такие дыры будут появляться все чаще. А еще добавил, что поэтому, даже при разборе завалов или начале строек, в оккупантов вязнут тракторы.

Вода течет и по земле и под землей, целые реки. А когда наступит осень, то увидим, как город начнет проваливаться,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

россияне строят микрорайоны, а люди живут в подвалах

Андрющенко также рассказал, что россияне начали строить микрорайоны. В частности, наиболее громким таким строительством является квартал от министерства обороны россии. Они обещают до конца года построить тысячу квартир и обеспечить убежищем около 2 с половиной тысяч мариупольцев.

"На самом деле около 40 тысяч человек в городе негде жить. Живут в разрушенном жилье или до сих пор в подвалах, подъездах. Поэтому это не соответствует запросу", – сказал Андрющенко.

Также, по его словам, россияне строят еще два маленьких микрорайона, буквально по паре домов. Это так называемые бетонные курники путина.

Собирают друг на друга такие бетонные клетки, не утепляют их никак. И по нашей информации в эти дома планируют расселять педагогов и медиков, которых они попытаются привезти работать в городе,

– отметил советник городского головы города.

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