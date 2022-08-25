Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що такі вирви утворюються в різних частинах міста.

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Великий провал у землі є в самому центрі

Андрющенко розповів, що чи не найбільша вирва в місті утворилась у самому його центрі. І це дуже показово, бо біля неї днями помпезно відкрили перший світлофор.

Цю дірку намагаються не помічати. Вона виросла зі щілини в асфальті і за тиждень перетворилась у величезну вирву. Насправді це очікує більшу частину міста,

– зауважив радник міського голови міста.

За його словами, зсуви ґрунти відбуваються через кілька причин. Це наслідки масованих обстрілів і бомбардувань, а також недосконалий ремонт водомережі росіянами.

"Вони відремонтували це там, де можна було. А на всілякі пробоїни в підземеллі просто не звертають уваги", – наголосив Андрющенко.

Тож, продовжив він, вода підмиває фасади, землю і такі діри з'являтимуться все частіше. А ще додав, що через це, навіть при розборі завалів чи початку будівництв, в окупантів в'язнуть трактори.

Вода тече і по землі, і під землею, цілі річки. А коли настане осінь, то побачимо, як місто почне провалюватись,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

росіяни будують мікрорайони, а люди живуть у підвалах

Андрющенко також розповів, що росіяни почали будувати мікрорайони. Зокрема найбільш гучним таким будівництвом є квартал від міністерства оборони росії. Вони обіцяють до кінця року побудувати тисячу квартир і забезпечити притулком приблизно 2 з половиною тисячі маріупольців.

"Насправді близько 40 тисяч людей у місті не мають де жити. Живуть у зруйнованому житлі або й досі у підвалах, під'їздах. Тому це не відповідає запиту", – сказав Андрющенко.

Також, за його словами, росіяни будують ще два маленькі мікрорайони, буквально по парі будинків. Це так звані бетонні курники путіна.

Збирають одна на одну такі бетонні клітини, не утеплюють їх ніяк. І за нашою інформацією в ці будинки планують розселяти освітян і медиків, яких вони спробують привезти працювати в місті,

– зазначив радник міського голови міста.

Андрющенко про проблеми зсуву ґрунту в Маріуполі: дивіться відео

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