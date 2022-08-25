Український прапор над окупованими містами

Навіть після стількох бід у Маріуполі діє рух опору. Відважний місцевий мешканець уночі зняв з будівлі російський триколор, а замість нього повісив український прапор.

Актуально Ми не знаємо кількість загиблих цивільних, у Маріуполі – страшні цифри – Резніков

То ж наш стяг здійнявся над нічним містом. Це вкотре підтверджує, що українські військові ще неодмінно встановлять цей прапор у центрі Маріуполя вдень.

Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі,

– наголосила розвідка.

Додамо, що російські окупанти в Маріуполі знищили всю українську символіку. Тому те, що комусь з місцевих мешканців вдалося зберегти державний прапор, вже вражає.

В окупованих містах замайоріли українські прапори: потужне відео

До речі, не тільки в Маріуполі на День Незалежності вивісили український прапор. Рух опору постарався також у селищі Мирне на Херсонщині та Балаклії на Харківщині.

Цікаво Українці по всьому світу вийшли на акції на День Незалежності

Коротко про те, як минув День Незалежності України в умовах війни

російські окупанти ще з ночі почали "вітати" українців з Днем Незалежності своїми обстрілами. Впродовж дня сигнал повітряної тривоги лунав рекордну кількість разів – 189. Найчастіше вмикали у Харківській області.

"Прильоти" ворожих ракет були у Дніпропетровській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській областях, а також у Миргороді.

На Дніпропетровщині ворог влучив у пасажирські вагони на станції Чаплине. На жаль, загинули 22 людей, ще близько пів сотні зазнали поранень. Відомо, що серед жертв обстрілів є діти.

Це може вас зацікавити – історія переселенців з Маріуполя: відео