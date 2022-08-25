Українці вийшли на вулиці міст низки країн Європи. Про те, як наші співвітчизники закордоном відзначають День Незалежності – читайте далі.

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Де відбулися акції за участю українців

Польща

Чи не найбільше заходів сьогодні відбувається у Польщі, яка з-поміж усіх країн прихистила найбільшу кількість українців, які були вимушені втікати від війни. Наприклад, у Вроцлаві до Дня Незалежності підготували цілу програму.

Святкування там почалися з молебеня у Соборі Воздвиження Чесного Хреста, урочистого підняття прапору України біля генконсульства та Маршу Незалежності. Крім того, у центрі міста розгорнули 36-метровий стяг України.

У Вроцлаві сьогодні встановили світовий рекорд з виконання державного гімну України.

Дипломати, представники української общини і духовенства поклали квіти до українських пам'ятників на Вольському православному цвинтарі. Аби вшанувати таким чином пам'ять борців за Незалежність – воїнів армії Української народної республіки.



У Вроцлаві дипломати вшанували пам'ять загиблих українських героїв / Фото ua.news



На Вольському православному цвинтарі пройшли урочистості / Фото ua.news



Люди принесли квіти до пам'ятника Василю Стусу / Фото ua.news

У Гданську з нагоди Незалежності України відбулося урочисте покладання квітів та Марш Свободи, який завершився концертом українських виконавців. Також у місті молилися за мир в Україні.

У Варшаві та низці інших польських міст пройшли акції "Серце для України", організатором яких є благодійна організація "Майбутнє України" за сприяння українського посольства в Польщі.

Також у День Незалежності України у Варшаві завершився ультрамарафон вдячності, у рамках якого український рятувальник Володимир Сковородка пробіг понад 800 кілометрів від Києва до Варшави.

Дивіться фото з ультрамарафону / Фото ДСНС

Німеччина

У Берліні в концертному залі Columbiahalle відбувся благодійний концерт за участю українських артистів. На сцені виступили Потап, DZIDZIO, Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Dantes, Alina Pash, Kola, Probass & Hardi та переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra.

Крім того, у місті відбулася акція The Free World Gathering, яку напередодні анонсувало Міністерство культури та інформаційної політики України. Увечері відбудеться Український парад свободи, учасники якого пройдуть маршем від площі Брайтшайдплац до Брандебузьких воріт.

У Мюнхені люди теж вийшли на вулицю міста, аби відсвяткувати разом з українцями цей день.



День Незалежності України в Мюнхені / Фото Польське радіо

Чехія

У Празі головні дійства відбулися біля Виставкового центру, де на підтримку України відбулися мітинги. Крім того, там виступили й українські музиканти, зокрема гурт ТНМК. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу військовим госпіталям України.

Латвія

У Ризі відбулося покладання квітів до Монумента Свободи, звідки розпочалася хода діаспори та представників Посольства України до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Кіпр

На Кіпрі 24 серпня теж відбувалася низка акцій з нагоди Дня Незалежності України – фестивалі, літературні вечори, благодійні ярмарки.

У місті Пафос українці провели великий святковий мітинг та доєдналися до всесвітнього флешмобу #IndependenceInMyHeart, що перекладається як Незалежність у серці.

Українці на Кіпрі провели масштабний мітинг у День Незалежності / Фото надані 24 каналу

На захід прийшло орієнтовно 150 українців. Громадяни України намалювали 10 метровий банер із словами вдячності грецькою та англійською. Так вони подякували жителям Кіпру за підтримку і гостинність.



Українці на мітингу створили 10-метровий банер / Фото надані 24 каналу



Українці 24 серпня подякували кіпріотам за гостинність / Фото надані 24 каналу

Швейцарія

Українці в Женеві відзначили День Незалежності "Ходою пошани Незламних". Марш відбувся від Площі Націй до Палацу Вільсона (історичної штаб-квартири ООН). У святковій ході взяли участь понад тисяча людей.



Під час маршу люди скандували гасла: "Слава Україні", "Врятуйте захисників Маріуполя" та співали національний гімн / Фото Новини.LIVE

Іспанія

Святкували День Незалежності і в сонячній Іспанії. У мережі поширили відео та фото з Аліканте – українці пройшлись містом простягнувши величезний державний прапор.

Грузія

У підтримку українців вийшло чимало людей у Тбілісі. Грузія висловила підтримку українцям та солідарність у День Незалежності.

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