Таку красу кияни могли спостерігати ввечері. Про це інформує 24 канал.

​До теми Святкування Дня Незалежності 2022 в Україні: відео, фото

Батьківщина-мати стала синьо-жовтою

На опублікованих у мережі фото можна побачити, як у Києві найвищу монументальну споруду Європи – "Батьківщину-мати" – підсвітили кольорами українського прапора. Це зробили на честь Дня Незалежності нашої країни.

До речі, раніше у столиці 24 серпня заборонили проводити будь-які заходи через війну, але все ж таки підсвічування Батьківщини-матері відбулося.

Батьківщину-мати підсвітили кольорами прапора / фото Євген Котенко та Олександр Ткаченко

росіяни обстріляли Україну на День Незалежності

За інформацією "Оперативного ЗСУ", після численних повідомлень про повітряну тривогу 24 серпня Україною поширилася хвиля фейкових повідомлень про вибухи в Білій Церкві, Рівному, Харкові та Житомирській області.

Окрім цього, в День Незалежності були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому та Києві. Своєю чергою, офіційно підтверджені ворожі обстріли трапилися у:

Миргороді, Полтавська область;

Харкові, Малій Данилівці, Дергачах, Харківська область;

Нікопольському, Синельниківському, Криворізькому, Дніпровському районах Дніпропетровської області;

Шепетівському районі Хмельницької області;

Миколаєві, Баштанській, Березнегуватській, Новобузькій громадах Миколаївської області;

Запоріжжя, Запорізька область;

Есманській, Зноб-Новгородській, Білопільській громадах Сумської області;

Чернігівському районі Чернігівської області;

на лінії розмежування Донецької області.

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