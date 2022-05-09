Тобто напередодні 9 травня – Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це написали на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.
Зауважте Жодне зло не зможе сховатися в бункері – знову буде мир, – Зеленський
У Києві "Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами нашого прапора
У Києві підсвітили кольорами державного прапора монумент "Батьківщина-Мати". Все буде Україна!
– запевнили у Мінкульті.
У Києві "Батьківщина-Мати" у кольорах прапора / Фото Мінкульту
"Перша хвилина миру для України неодмінно настане. Переможемо!" – написав президент ввечері 8 травня після 74 днів повномасштабної війни, яку Росія веде проти України.
Останні заяви про перемогу України
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна з Росією може підписати лише один єдиний документ. Мовиться про договір, в якому буде зазначена капітуляція агресора у війні.
- 8 травня, після спілкування з G7, Президент України заявив, – кінцевою метою держави є забезпечення повного виведення російських військ і техніки з нашої території.
- Володимир Зеленський заявив вранці 8 травня, що будь-яке зло рано чи пізно завжди закінчується. Адже воно не може сховатись у бункері. Тому буде мир!
Дивіться відео – нічне звернення Зеленського за 8 травня