То есть, накануне 9 мая – Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом написали на сайте Министерства культуры и информационной политики.
Заметьте Ни одно зло не сможет спрятаться в бункере – снова будет мир, – Зеленский
В Киеве "Родину-Мать" подсветили цветами нашего флага
В Киеве подсветили цветами государственного флага монумент "Родина-Мать". Все будет Украина!
– заверили в Минкульте.
В Киеве "Родина-Мать" в цветах флага / Фото Минкульта
"Первая минута мира для Украины непременно наступит. Победим!" – написал президент вечером 8 мая после 74 дней полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.
Последние заявления о победе Украины
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина с Россией может подписать только один документ. Речь идет о договоре, в котором будет указана капитуляция агрессора в войне.
- 8 мая, после общения с G7, Президент Украины заявил, что конечной целью государства является обеспечение полного вывода российских войск и техники с нашей территории.
- Владимир Зеленский заявил утром 8 мая, что любое зло рано или поздно всегда кончается. Ведь оно не может укрыться в бункере. Посему будет мир!
Смотрите видео – ночное обращение Зеленского за 8 мая: видео