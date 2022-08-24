Таким чином росія хоче залякати мирне населення українських міст. Про це інформує 24 канал.

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Масовані "мінування" в Україні

Так, у Хмельницькому надійшла інформація про "замінування" залізничного вокзалу.

У Рівному близько 11:20 надійшло повідомлення про "замінування" залізничного вокзалу. Надзвичайники передали інформацію до поліції і наразі на місці події перебувають всі надзвичайні служби.

Крім того, пізніше ДСНС отримала повідомлення про можливе замінування ще двох об'єктів у Рівному: автостоянки біля ринку на Сагайдачного та автовокзалу на вулиці Київській. З останнього місця евакуйовують людей.

Також повідомляють про "мінування" залізничного вокзалу у Вінниці.

До поліції також надійшла анонімна інформація про "замінування" 5 об'єктів у Львові: залізничний вокзал, автовокзал (вулиця Стрийська), ТЦ "Магнус", Винниківський ринок, Краківський ринок. Наразі поліція, ДСНС і вибухотехніки працюють по даних адресах.

Окрім цього, до хвилі мінувань приєдналося Мукачево. Там повідомили про "мінування" ринку.

СБУ викрила хакерів, які тероризували Україну повідомленнями про "мінування"

СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів "FR Destructor". Впродовж двох останніх років вони відправили масу неправдивих повідомлень про мінування у різних регіонах України.

Служба безпеки України повідомила, що зловмисники особливо активізували свою діяльність напередодні широкомасштабного вторгнення росії в Україну і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців.

Після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на Заході України правоохоронці викрили зловмисників за місцем проживання. За даними слідства, до розповсюдження масових повідомлень про "замінування" причетні мешканець Рівненської області та киянка.

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