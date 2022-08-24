Люди влаштували заходи підтримки одразу у кількох містах. Наступні події заплановані ще на 26 – 28 серпня.
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У Лімасолі в амфітеатрі на Молосі організували ліричний вечір. Захід повинен об’єднати українців та всіх небайдужих.
В Айя Напі організовують:
- благодійний ярмарок,
- творчі майстер-класи для дітей та дорослих,
- музичний концерт талановитих українців,
- участь у всесвітній кампанії #independenceInMyHeart - День Незалежності.,
- міжнародний флешмоб Живий ланцюг "Вільний Світ - Разом",
- art-експозиції на українську тематику,
- український фільм "Захара Беркут".
У всесвітній кампанії до Дня Незалежності бере участь і Пафос.
Наступні акції
Акції для підтримки України відбуватисяться і наступними днями. Наприклад, 26 серпня у Ларнаці відбудеться захід для волонтерів "Вірші української душі" від "Обійми Support".
27 серпня у Пафосі о 18:00, на набережній запланований великий мирний Фестиваль "День Незалежності України. Єдність". Саме він стане кульмінацією святкувань на Кіпрі.
Програма фестивалю:
- благодійний ярмарок від українських майстрів хенд-мейду,
- виставка робіт українських художників,
- арт- інсталяція дитячої творчості "Україна Єдина",
- дитячі майстер-класи з арту,
- святковий квест для дітей та їх батьків -великий концерт знакової української музики.
Вже 28 серпня об 11:00 у Троодосі проведуть відбудеться святковий пікнік. Українці матимуть змогу насолодитися спілкуванням і смачними стравами на природі, а на дітей чекають креативні майстер-класи.
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