Люди влаштували заходи підтримки одразу у кількох містах. Наступні події заплановані ще на 26 – 28 серпня.

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Кіпр став синьо-жовтим

У Лімасолі в амфітеатрі на Молосі організували ліричний вечір. Захід повинен об’єднати українців та всіх небайдужих.

В Айя Напі організовують:

благодійний ярмарок,

творчі майстер-класи для дітей та дорослих,

музичний концерт талановитих українців,

участь у всесвітній кампанії #independenceInMyHeart - День Незалежності.,

міжнародний флешмоб Живий ланцюг "Вільний Світ - Разом",

art-експозиції на українську тематику,

український фільм "Захара Беркут".

У всесвітній кампанії до Дня Незалежності бере участь і Пафос.

Наступні акції

Акції для підтримки України відбуватисяться і наступними днями. Наприклад, 26 серпня у Ларнаці відбудеться захід для волонтерів "Вірші української душі" від "Обійми Support".

27 серпня у Пафосі о 18:00, на набережній запланований великий мирний Фестиваль "День Незалежності України. Єдність". Саме він стане кульмінацією святкувань на Кіпрі.

Програма фестивалю:

благодійний ярмарок від українських майстрів хенд-мейду,

виставка робіт українських художників,

арт- інсталяція дитячої творчості "Україна Єдина",

дитячі майстер-класи з арту,

святковий квест для дітей та їх батьків -великий концерт знакової української музики.

Вже 28 серпня об 11:00 у Троодосі проведуть відбудеться святковий пікнік. Українці матимуть змогу насолодитися спілкуванням і смачними стравами на природі, а на дітей чекають креативні майстер-класи.

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