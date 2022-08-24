Люди устроили меры поддержки сразу в нескольких городах. Следующие события запланированы еще на 26 – 28 августа.

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В Лимасоле в амфитеатре на Молосе организовали лирический вечер. Мероприятие должно объединить украинцев и всех небезразличных.

В Айя Напе организуют:

благотворительную ярмарку,

творческие мастер-классы для детей и взрослых,

музыкальный концерт талантливых украинцев,

участие во всемирной кампании #independenceInMyHeart – День Независимости,

международный флешмоб Живая цепь "Свободный Мир – Вместе",

art-экспозиции на украинскую тематику,

украинский фильм "Захара Беркут".

Во всемирной кампании ко Дню Независимости принимает участие и Пафос.

Следующие акции

Акции для поддержки Украины проходят и в последующие дни. Например, 26 августа в Ларнаке состоится мероприятие для волонтеров "Стихи украинской души" от "Объятия Support".

27 августа в Пафосе в 18:00 на набережной запланирован большой мирный Фестиваль "День Независимости Украины. Единство". Именно он станет кульминацией праздников на Кипре.

Программа фестиваля:

благотворительная ярмарка от украинских мастеров хенд-мейда,

выставка работ украинских художников,

арт-инсталляция детского творчества "Украина Единая",

детские мастер-классы по арту,

праздничный квест для детей и их родителей – большой концерт знаковой украинской музыки.

Уже 28 августа в 11:00 в Троодосе пройдет праздничный пикник. Украинцы смогут насладиться общением и вкусными блюдами на природе, а детей ждут креативные мастер-классы.

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