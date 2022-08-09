Более 500 украинцев, киприотов и всех неравнодушных вышли на улицы с призывами осудить россию, сообщает 24 канал.

Собираются каждую неделю: украинцы в Италии еще с 24 февраля проводят митинги

В воскресенье, 31 июля, митинги прошли одновременно в 5 городах Кипра:

Никосии,

Лимассоли,

Пафоси,

Лорнати,

Айя-Напи.

Как прошли акции протеста на Кипре

В Пафосе украинские волонтеры нарисовали огромный постер 12 метров протяженностью со словами ruZZia is terrorist, потоки красной краски из которого напоминали кровь жертв. Митингующие прошли шествием по набережной. Туристы и местные встречали колонну словами поддержки и аплодисментами.



В Лимасоле протестующие держали большие фото ужасов войны: разбитые многоэтажки, врачи пытаются спасти людей после бомбардировок, люди оплакивают родных, которых смерть застала прямо на улице – это то, с чем украинцам приходится сталкиваться каждый день.

Айя-Напа собрала украинских женщин и детей в мощное шествие. На митинге почтили память погибших защитников "Азовстали" – все митингующие встали на колени, отдавая уважение героям. По завершении митинга все вместе спели гимн Украины.

В Ларнаке украинцы собрались с фото и плакатами и провели траурный вечер. К митингу подходили иностранцы, сочувствовали и выражали поддержку. К сожалению, подходили и пророссийские настроенные люди, украинцы объясняли им недопустимость поддержки террористического режима.

Украинцы Никосии, а также представители Посольства Украины на Кипре собрались под посольством России с призывами остановить путина. Почтили память убитых воинов минутой молчания.

Мероприятие произошло после ужасного теракта в Еленовке 29 июля.

Главное о теракте в Еленовке

Тогда весь мир содрогнулся от шокирующей новости – россияне массово казнили украинских военнопленных, имитируя удар украинской ракетой по колонии в Еленовке, где в ужасных условиях удерживали и пытали защитников Мариуполя.

Тогда более 50 человек сгорели в результате взрыва, неизвестное количество получили ранения. В то же время, ни один российский работник колонии не пострадал. Эксперты утверждают, что на предоставленных россиянами фото присутствуют все признаки того, что взрыв произошел изнутри. Россия не допускает к осмотру места происшествия ни одну независимую комиссию ООН или "Красного Креста", тем более представителей украинской стороны.

После этого украинское общество охватила новая волна возмущения: не осталось никаких законов, международных или общечеловеческих, которые не нарушила бы россия в своей агрессии.

Семьи защитников Мариуполя обратились к миру с просьбой не молчать и помочь оставшимся в живых воинам выбраться из плена. По всему миру 30-31 июля прокатились мощные митинги в поддержку украинских героев.