Украинцы вышли на улицы городов ряда стран Европы. О том, как наши соотечественники заграницей отмечают День Независимости – читайте дальше.

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Где прошли акции с участием украинцев

Польша

Больше всего мероприятий сегодня проходит в Польше, которая из всех стран приютила наибольшее количество украинцев, вынужденных бежать от войны. К примеру, во Вроцлаве ко Дню Независимости подготовили целую программу.

Празднование там началось с молебна в Соборе Воздвижения Честного Креста, торжественного поднятия флага Украины возле генконсульства и Марша Независимости. Кроме того, в центре города развернули 36-метровое знамя Украины.

Во Вроцлаве сегодня установили мировой рекорд по исполнению государственного гимна Украины.

Дипломаты, представители украинской общины и духовенства возложили цветы к украинским памятникам на Вольском православном кладбище. Чтобы почтить таким образом память борцов за Независимость – воинов армии Украинской народной республики.



Во Вроцлаве дипломаты почтили память погибших украинских героев / Фото ua.news



На Вольском православном кладбище прошли торжества / Фото ua.news



Люди принесли цветы к памятнику Василию Стусу / Фото ua.news

В Гданьске по случаю Независимости Украины состоялось торжественное возложение цветов и Марш Свободы, завершившийся концертом украинских исполнителей. Также в городе молились о мире в Украине.

В Варшаве и ряде других польских городов прошли акции "Сердце для Украины", организатором которых является благотворительная организация "Будущее Украины" при содействии украинского посольства в Польше.

Также в День Независимости Украины в Варшаве завершился ультрамарафон благодарности, в рамках которого украинский спасатель Владимир Сковородка пробежал более 800 км от Киева до Варшавы.

Смотрите фото с ультрамарафона / Фото ГСЧС

Германия

В Берлине в концертном зале Columbiahalle прошел благотворительный концерт с участием украинских артистов. На сцене выступили Потап, DZIDZIO, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Dantes, Alina Pash, Kola, Probass & Hardi и победители Евровидения 2022 года Kalush Orchestra.

Кроме того, в городе прошла акция The Free World Gathering, которую накануне анонсировало Министерство культуры и информационной политики Украины. Вечером состоится Украинский парад свободы, участники которого пройдут маршем от площади Брайтшайдплац до Брандебузских ворот.

В Мюнхене люди тоже вышли на улицу города, чтобы отпраздновать вместе с украинскими этот день.



День Независимости Украины в Мюнхене / Фото Польское радио

Чехия

В Праге главные действа прошли возле Выставочного центра, где в поддержку Украины прошли митинги. Кроме того, там выступили и украинские музыканты, в частности, группа ТНМК. Все собранные средства будут направлены на помощь военным госпиталям Украины.

Латвия

В Риге состоялось возложение цветов к Монументу Свободы, откуда началось шествие диаспоры и представителей Посольства Украины к памятнику Тарасу Шевченко.

Кипр

На Кипре 24 августа тоже проходил ряд акций по случаю Дня Независимости Украины – фестивали, литературные вечера, благотворительные ярмарки.

В городе Пафос украинцы провели большой праздничный митинг и присоединились к всемирному флешмобу #IndependenceInMyHeart, который переводится как Независимость в сердце.

Украинцы на Кипре провели масштабный митинг в День Независимости / Фото предоставлено 24 канала

На мероприятие пришли ориентировочно 150 украинцев. Граждане Украины нарисовали 10-метровый баннер со словами благодарности на греческом и английском. Так они поблагодарили жителей Кипра за поддержку и гостеприимство.



Украинцы на митинге создали 10-метровый баннер / Фото предоставлено 24 канала



Украинцы 24 августа поблагодарили киприотов за гостеприимство / Фото предоставлены 24 канала

Швейцария

Украинцы в Женеве отметили День Независимости "Шествием уважения Несокрушимых". Марш прошел от Площади Наций до Дворца Вильсона (исторической штаб-квартиры ООН). В праздничном шествии приняли участие более тысячи человек.



Во время марша люди скандировали лозунги: "Слава Украине", "Спасите защитников Мариуполя" и пели национальный гимн / Фото Новости.LIVE

Испания

Праздновали День Независимости и в солнечной Испании. В сети распространили видео и фото с Аликанте – украинцы прошлись по городу с огромным государственным флагом.

Грузия

В поддержку украинцев вышли многие в Тбилиси. Грузия выразила поддержку украинцам и солидарность в День Независимости.

Как заграницей отмечали День флага