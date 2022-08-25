Старт ультрамарафона прошел 11 августа с Михайловской площади в Киеве. Сковородка установил абсолютный рекорд Украины, сообщает 24 канал.

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Спасатель пробежал 850 километров за 14 дней.

Владимир Сковородка девятый год служит спасателем в ГУ ГСЧС Киева. Он уже установил несколько национальных рекордов Украины, в том числе пробег марафона на 21 и 42 километра в полном пожарном снаряжении. В 2019-2021 годах Сковородка участвовал в ультрапробеге – 500 километров за 10 дней.

Этот проект стал для меня не только амбициозным вызовом самому себе, но и возможностью помочь моим коллегам-спасателям из ГСЧС сделать водоемы Украины как можно безопаснее,

– рассказал спасатель.

По его словам, деньги, которые собирают в рамках "Ультрамарафона благодарности", будут направлены на закупку подводных дронов и другого современного оборудования для разминирования. Благодаря этому, спасатели смогут сохранить жизнь многих украинцев, не рискуя при этом собственным здоровьем.

"Сотни сверхсложных километров пробега уже позади, но сбор средств продолжается! Поможем нашим героям вместе!" – подчеркнул Сковородка.

Любопытно! Цель проекта – собрать 2 миллиона гривен на закупку современного оборудования, которое поможет разминировать водоемы столичному аварийно-спасательному отряду специального назначения. Сбор благотворительных взносов проходит в рамках инициативы "Ультрамарафон для всех" от Новой почты на сайте ultramarathonforall.org

Смотрите фото с ультрамарафона / Фото ГСЧС

Бойцы ВСУ также присоединялись к марафону

Маршрут Сковородки пролегал через 5 украинских и 5 польских городов. На каждой ключевой точке к пробегу присоединялись местные спасатели, спортсмены, представители беговых клубов и другие неравнодушные украинцы и поляки.

На старте ультрамарафона наиболее эмоциональным для Владимира стал отрезок маршрута через Бучу, Ирпень, Бородянку и другие деоккупированные территории Киевской области. Заметив бегуна, местный дедушка, продававший на трассе яблоки, угостил его бесплатно.

На маршруте к Владимиру часто присоединялись воины ВСУ, которые специально отпрашивались со службы, чтобы пробежать с ним несколько километров. Особенно приятным получилось знакомство героя проекта с польскими пожарными.

Они встретили Владимира в полной экипировке и на собственной технике, после чего обменялись с ним флагами Украины и Польши в знак дружбы и сотрудничества.

В течение 14 дней "Ультрамарафона благодарности" поддерживали популярные украинские звезды и лидеры мнений, в частности:

телеведущие Тимур Мирошниченко и Соломия Витвицкая;

музыканты Wellboy, alyona alyona, Оля Цыбульская, TAYANNA;

блоггеры Пес Патрон, Евгений Клопотенко, Бегущая Борода, Анна Citywalks;

комики Женя Янович и Анна Гресь и другие.

"Мы рады приветствовать окончание "Ультрамарафона благодарности" в столице Польши! Нам чрезвычайно приятно видеть теплые слова благодарности в адрес нашей страны от сотен украинцев, которые они оставляли в интернете и которые можно было прочесть на марафонских номерах Владимира во время его забега", - заметил главный комендант Государственной пожарной службы Республики Польша, генерал-лейтенант Анджей Бартковяк.

Он добавил, что в самые трудные моменты украинский и польский народы всегда готовы объединяться в борьбе с врагами .

"Спасатели Польши выражают полную солидарность украинским коллегам и готовность помогать им в общем деле спасения жизней! Поздравляю Украину с Днем независимости и желаю всем украинцам скорейшей победы и мира!" – подытожил Бартковяк.

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