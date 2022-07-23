Об этом 23 июля сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали", которая была инициатором происшествия. Марафон прошел в 14 украинских городах.
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Люди заявили, что благодарят защитников Мариуполя. Украина не забыла находящихся в плену оккупантов героев.
К забегам присоединились следующие города:
- Запорожье;
- Днепр;
- Черкассы;
- Львов;
- Ивано-Франковск;
- Хмельницкий;
- Тернополь;
- Луцк;
- Каменец-Подольский;
- Ровно;
- Чернигов;
- Умань;
- Винница;
- Полтава.
Желающие бежали индивидуально и в других городах Украины, а также в Польше, Франции, Германии, Италии.
– отметили в Ассоциации.
Кто принял участие
В марафоне приняли участие дети и люди преклонного возраста, а в Запорожье присоединились собратья бойцов полка "Азов". Также в городе была организована фотовыставка с эксклюзивными кадрами обороны Мариуполя.
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"Наша Ассоциация благодарит каждого участника марафона: от самых маленьких до старейших, благодарит всех сообществ ранеров, которые поддержали нашу инициативу. Вместе – сила!", – написали родные и друзья защитников Мариуполя.
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Эвакуация из "Азовстали": что известно
- Находившиеся в окружении на "Азовстале" защитники Мариуполя 16 мая получили приказ сохранить жизнь от высшего военного украинского руководства. Они попали на временно оккупированные территории. В частности, в Новоазовск и Оленевку.
- Британская разведка заявила, что из "Азовстали" вышло около 1700 защитников и защитниц.
- Красный Крест и ООН регистрировали каждого защитника Мариуполя, чтобы Украина смогла вернуть всех своих героев.
- Украине удалось вернуть из неволи 95 защитников Мариуполя.