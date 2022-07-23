Про це 23 липня повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі", яка була ініціаторкою події. Марафон відбувся у 14 українських містах.

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Люди заявили, що дякують захисникам Маріуполя. Україна не забула героїв, які перебувають у полоні окупантів.

До забігів долучилися такі міста:

Запоріжжя;

Дніпро;

Черкаси;

Львів;

Івано-Франківськ;

Хмельницький;

Тернопіль;

Луцьк;

Кам'янець-Подільський;

Рівне;

Чернігів;

Умань;

Вінниця;

Полтава.

Охочі бігли індивідуально і в інших містах України, а також у Польщі, Франції, Німеччині, Італії,

– зазначили в Асоціації.

Хто взяв участь

В марафоні взяли участь діти та люди повільного віку, а у Запоріжжі долучилися побратими бійців полку "Азов". Також у місті організували фотовиставку з ексклюзивними кадрами оборони Маріуполя.

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"Наша Асоціація дякує кожному учаснику марафону: від найменших до найстарших, дякує всім спільнотам ранерів, які підтримали нашу ініціативу. Разом – сила!", – написали рідні та друзі оборонців Маріуполя.

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