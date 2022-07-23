Про це 23 липня повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі", яка була ініціаторкою події. Марафон відбувся у 14 українських містах.
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Люди заявили, що дякують захисникам Маріуполя. Україна не забула героїв, які перебувають у полоні окупантів.
До забігів долучилися такі міста:
- Запоріжжя;
- Дніпро;
- Черкаси;
- Львів;
- Івано-Франківськ;
- Хмельницький;
- Тернопіль;
- Луцьк;
- Кам'янець-Подільський;
- Рівне;
- Чернігів;
- Умань;
- Вінниця;
- Полтава.
Охочі бігли індивідуально і в інших містах України, а також у Польщі, Франції, Німеччині, Італії,
– зазначили в Асоціації.
Хто взяв участь
В марафоні взяли участь діти та люди повільного віку, а у Запоріжжі долучилися побратими бійців полку "Азов". Також у місті організували фотовиставку з ексклюзивними кадрами оборони Маріуполя.
Як відбулася акція "Біжи за "Азовсталь": дивіться відео
"Наша Асоціація дякує кожному учаснику марафону: від найменших до найстарших, дякує всім спільнотам ранерів, які підтримали нашу ініціативу. Разом – сила!", – написали рідні та друзі оборонців Маріуполя.
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Евакуація з "Азовсталі": що відомо
- Оборонці Маріуполя, які перебували в оточенні на "Азовсталі", 16 травня отримали наказ зберегти життя від вищого військового українського керівництва. Вони потрапили на тимчасово окуповані території. Зокрема, у Новоазовськ та Оленівку.
- Британська розвідка заявила, що з "Азовсталі" вийшло приблизно 1700 захисників та захисниць.
- Червоний Хрест та ООН реєстрували кожного захисника Маріуполя, щоб Україна змогла повернути всіх своїх героїв.
- Наразі Україні вдалося повернути з неволі 95 захисників Маріуполя.