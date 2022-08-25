Старт ультрамарафону відбувся 11 серпня з Михайлівської площі в Києві. Сковородка встановив абсолютний рекорд України, повідомляє 24 канал.

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Рятувальник пробіг 850 кілометрів за 14 днів

Володимир Сковородка дев'ятий рік служить рятувальником у ГУ ДСНС Києва. Він вже встановив кілька національних рекордів України, зокрема пробіг марафони на 21 та 42 кілометри у повному пожежному спорядженні. У 2019 – 2021 роках Сковородка брав участь в ультрапробігу – 500 кілометрів за 10 днів.

Цей проєкт став для мене не лише амбітним викликом самому собі, а й можливістю допомогти моїм колегам-рятувальникам із ДСНС зробити водойми України якомога безпечнішими,

– розповів рятувальник.

За його словами, гроші, які збирають у межах "Ультрамарафону вдячності", скерують на закупівлю підводних дронів та іншого сучасного обладнання для розмінування. Завдяки цьому рятувальники зможуть зберегти життя багатьох українців, не ризикуючи при цьому власним здоров'ям.

"Сотні надскладних кілометрів пробігу вже позаду, але збір коштів продовжується! Допоможімо нашим героям разом!" – наголосив Сковородка.

Цікаво! Мета проєкту – зібрати 2 мільйони гривень на закупівлю сучасного обладнання, яке допоможе розміновувати водойми столичному аварійно-рятувальному загону спеціального призначення. Збір благодійних внесків триває у межах ініціативи "Ультрамарафон для всіх" від Нової пошти на сайті ultramarathonforall.org.

Дивіться фото з ультрамарафону / Фото ДСНС

Бійці ЗСУ також долучалися до марафону

Маршрут Сковородки пролягав через 5 українських і 5 польських міст. На кожній ключовій точці до пробігу долучалися місцеві рятувальники, спортсмени, представники бігових клубів та інші небайдужі українці та поляки.

На старті ультрамарафону найбільш емоційним для Володимира став відрізок маршруту через Бучу, Ірпінь, Бородянку та інші деокуповані території на Київщині. Помітивши бігуна, місцевий дідусь, що продавав на трасі яблука, пригостив його безкоштовно.

На маршруті до Володимира часто долучалися воїни ЗСУ, які спеціально відпрошувалися зі служби, щоб пробігти з ним кілька кілометрів. Особливо приємним вийшло знайомство героя проєкту із польськими пожежниками.

Вони зустріли Володимира в повному екіпірування та на власній техніці, після чого обмінялися із ним прапорами України та Польщі у знак дружби та співпраці.

Протягом 14 днів "Ультрамарафону вдячності" підтримували популярні українські зірки та лідери думок, зокрема:

телеведучі Тімур Мірошниченко та Соломія Вітвіцька;

музиканти Wellboy, alyona alyona, Оля Цибульська, TAYANNA;

блогери Пес Патрон, Євген Клопотенко, Бегущая Борода, Анна Citywalks;

коміки Женя Янович і Анна Гресь та інші.

"Ми раді вітати закінчення “Ультрамарафону вдячності” у столиці Польщі! Нам надзвичайно приємно бачити теплі слова подяки на адресу нашої країни від сотень українців, які вони залишали в інтернеті та які можна було прочитати на марафонських номерах Володимира під час його забігу", – зауважив головний комендант Державної Пожежної Служби Республіки Польща, генерал-лейтенант Анджей Бартковяк.

Він додав, що у найважчі моменти український та польський народи завжди готові об'єднуватися у боротьбі з ворогами.

"Рятувальники Польщі виражають повну солідарність українським колегам та готовність допомагати їм у спільній справі порятунку життів! Вітаю Україну із Днем незалежності та бажаю всім українцям якнайшвидшої перемоги та миру!" – підсумував Бартковяк.

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