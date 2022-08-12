Як повідомили в ДСНС, їхній службовець Володимир Сковородка вже біжить шлях від Києва до столиці Польщі. Українці, які хочуть долучитися до його забігу онлайн, мають лише зробити благодійний внесок від 50 гривень.

Нещодавно Тисячі українців пробігли марафон, щоб підтримати захисників "Азовсталі"

Чому варто доєднатися до марафону онлайн

Передусім кожен, хто долучиться, висловить вдячність польському народу за підтримку під час війни. Та проєкт має й амбітну ціль – зібрати 2 мільйони гривень для сучасного обладнання аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ДСНС. Це суттєво допоможе нашим Героям, які продовжують ризикувати своїм життям заради нас як у мирні часи, так і під час війни.

Володимир Сковородка розповів, на що саме підуть зібрані кошти: дивіться відео

У рамках ультрамарафону я щодня долатиму близько 60 кілометрів. Це один із наймасштабніших та найбільш амбітних проєктів, у яких мені доводилося брати участь,

– зазначив рятувальник.

Щоб стати частиною демонстрації єднання нашого народу потрібно зробити лише кілька кроків:

обрати на сайті ultramarathonforall.org відрізок маршруту від 1 кілометра;

зробити благодійний внесок – від 50 гривень;

підготуватися та побігти!

Теж є можливість стати вболівальником ультрамарафону й задонатити довільну суму без прив'язки до маршруту. Співорганізаторами проєкту є благодійний фонд "Українські вогнеборці" та ДСНС Києва.

Зауважте! Для Володимира Сковородки це далеко не перше випробування амбітною ціллю. Для прикладу, він раніше встановив національний рекорд України та пробіг марафони на 21 та 42 кілометри у повному пожежному спорядженні. А у 2019 – 2021 роках рятувальник брав участь в ультрапробігу, де здолав відстань 500 кілометрів лише за 10 днів.

Часом на маршруті буває важко. Але моїм колегам-рятувальникам, які борються за життя українців у нелюдських умовах, зараз набагато важче. Заради них, а також наших польських друзів, що самовіддано допомагають українцям під час війни, мусимо пробігти "Ультрамарафон вдячності" та разом встановити абсолютний рекорд України,

– зазначив Володимир Сковородка.

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