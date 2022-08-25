Украинский флаг над оккупированными городами

Даже после стольких бед в Мариуполе действует сопротивление. Отважный местный житель ночью снял со здания российский триколор, вместо него повесил украинский флаг.

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Так что наш флаг поднялся над ночным городом. Это еще раз подтверждает, что украинские военные еще непременно установят этот флаг в центре Мариуполя днем.

Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина – здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли,

– подчеркнула разведка.

Добавим, что российские оккупанты в Мариуполе уничтожили всю украинскую символику. Потому то, что кому-то из местных жителей удалось сохранить государственный флаг, уже впечатляет.

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Кстати, не только в Мариуполе в День Независимости вывесили украинский флаг. Движение сопротивления постаралось также в поселке Мирное на Херсонщине и Балаклее на Харьковщине.

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Кратко о том, как прошел День Независимости Украины в условиях войны

российские оккупанты еще с ночи начали "поздравлять" украинцев с Днем Независимости своими обстрелами. В течение дня сигнал воздушной тревоги звучал рекордное количество раз – 189. Чаще всего его включали в Харьковской области.

Прилеты вражеских ракет были в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской областях, а также в Миргороде.

В Днепропетровской области враг попал в пассажирские вагоны на станции Чаплино. К сожалению, погибли 22 человека, еще около полусотни получили ранения. Известно, что среди жертв обстрелов есть дети.

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