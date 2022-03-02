Как сообщили местные патрульные, обстрелы стартовали в 23:30. Враг открывал огонь из ствольной артиллерии.

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Есть подтвержденные несколько попаданий, – полиция

Правоохранители говорят, что есть несколько попаданий в разных районах. Местных жителей просят сохранять спокойствие, находиться в укрытиях и соблюдать светомаскировку.

В полиции также отметили, что это неприцельный обстрел – именно для создания паники и устрашения мирных жителей. Также стражи порядка напомнили: нельзя прикасаться и даже подходить к разорвавшимся снарядам.