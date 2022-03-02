Як повідомили місцеві патрульні, обстріл стартував о 23:30. Ворог відкривав вогонь зі ствольної артилерії.

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Є підтверджені кілька попадань, – поліція

Правоохоронці кажуть, що є кілька попадань в різних районах. Місцевих мешканців просять зберігати спокій, перебувати в укриттях та дотримуватись світломаскування.

У поліції також зазначили, що це неприцільний обстріл – саме для створення паніки та залякування мирних жителів. Також стражі порядку нагадали: не можна торкатись та навіть підходити до снарядів, які не розірвались.

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