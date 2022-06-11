Об этом сказал журналист Роман Цымбалюк. По его словам, Путин уже превзошел Гитлера.

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"Для Путина очень важно, что он Адольфа все же переплюнул. Адольф не курил русскоязычные города, а для Путина это не проблема вообще. Если уж думать этими историческими категориями, значит, что Мариуполь – это Батурин прошлого, где после захвата города россияне убили всех", – сказал Цымбалюк.

Россияне показали свою сущность

По словам журналиста, оккупантам мешают жизнь украинцев, а не что-то отвлеченное. Россияне уже доказали, что ценность украинского государства колоссальная – это страна счастья, это укрытие для всех, а там где украинская армия – там все нормально.

А там – где российские кафиры, есть изнасилование и убийство, изнасилование и убийство, угон стиральных машин, а затем снова убийство и изнасилование. И этот маньяк Путин рассказывает, что возвращает свое. Это очень дорого ему обойдется,

– сказал Цымбалюк.

Что происходит в Мариуполе

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе критична ситуация с убитыми людьми. Россияне уничтожили десятки тысяч мариупольцев, и из-за этого возникла гуманитарная катастрофа. Дожди вымывают массовые захоронения. В городе даже не работает канализация.

Бойченко отметил, что если раньше россияне уносили тела, то сейчас просто собирают их с бетоном и руинами. Ежедневно из-под разрушенных домов достают от 70 до 200 тел, а всего в Мариуполе разрушили 1356 домов.

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"То есть они (русские войска – 24 канал) превратили все в пепел, сожгли наши многоэтажные дома, и в каждом здании так или иначе прятались люди от этой беды и войны. В каждом здании было 50 и более человек. Они (россияне – 24) канал) сами свидетельствуют об этих преступлениях, которые совершили в Мариуполе", – рассказал мэр.

Обратите внимание – полный стрим Романа Цимбалюка: смотрите видео