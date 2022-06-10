Об этом в эфире общенационального информационного марафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает 24 канал.
Важно Ближайшие 1 – 2 месяца будем наблюдать за очень интересными процессами, – советник мэра Мариуполя
Андрющенко объяснил, что находиться в Мариуполе опасно из-за возможной эпидемии холеры.
Мы говорим горожанам не оставаться в месте. Езжайте через Россию в страны Балтии, Грузии. Из города нужно бежать и не иметь ложных надежд на лучшее. Лучше будет только после деоккупации,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Он подтвердил, что в городе есть единичные случаи холеры, но это легко может перерасти в эпидемию, ведь в городе нет:
- больниц,
- квалифицированных медиков и препаратов,
- питьевой воды,
- централизованного водоснабжения и канализации.
Оккупанты закрыли Мариуполь на карантин
6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне решили закрыть Мариуполь на карантин. Они опасаются, что холера может распространиться на территорию России. Да, в Ростове-на-Дону уже открыли инфекционные отделения. Однако они будут лечить только российских военных, которые заразятся холерой. Помогать мариупольцам россияне не планируют, поэтому их просто бросили на произвол судьбы и закрыли на карантин.
Какая сейчас ситуация в Мариуполе
По словам Андрющенко, сейчас ситуация в городе не улучшается. Мы видим, что в последние дни ускорились разборы завалов без поиска тел погибших. Речь идет о сотнях тысяч домов, в которых может быть много погибших украинцев. Их тела кафиры вместе с мусором вывозят на свалки.
К тому же городу грозит эпидемия холеры. Ведь сейчас в городе полно трупов, отходов и мусора. Условий для обычного существования населения в разбомбленном городке нет. В то же время, российские военные не позволяют людям выехать на подконтрольную Украине территорию.