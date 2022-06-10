Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає 24 канал.

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Андрющенко пояснив, що перебувати у Маріуполі небезпечно через можливу епідемію холери.

Ми кажемо містянам не залишатися у місці. Їдьте через Росію до країн Балтії, Грузії. З міста треба бігти і не мати хибних надій на краще. Краще буде лише після деокупації,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Він підтвердив, що наразі у місті є поодинокі випадки холери, але це легко може перерости в епідемію, адже у місті немає:

лікарень,

кваліфікованих медиків та препаратів,

питної води,

централізованого водопостачання та каналізації.

Окупанти закрили Маріуполь на карантин

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни вирішили закрити Маріуполь на карантин. Вони побоюються, що холера може поширитися на територію Росії. Так, у Ростові-на-Дону вже відкрили інфекційні відділення. Однак лікуватимуть вони лише російських військових, які заразяться холерою. Допомагати маріупольцям росіяни не планують, тому їх просто кинули напризволяще та закрили на карантин.

Яка зараз ситуація в Маріуполі

За словами Андрющенка, наразі ситуація в місті не покращується. Ми бачимо, що останніми днями прискорилися розбори завалів без пошуку тіл загиблих. Мовиться про сотні тисяч домівок, в яких можуть бути багато загиблих українців. Їх тіла окупанти разом зі сміттям вивозять на сміттєзвалища.

Зверніть увагу! Російські окупанти намагаються приховати сліди своїх злочинів і зносять будинки в Маріуполі без розбору завалів. Тож тіла вбитих маріупольців прибирають разом з бетоном.

До того ж місту загрожує епідемія холери. Адже зараз в місті повно трупів, відходів та сміття. Умов для нормального існування населення в розбомбленому місті немає. Водночас російські військові не дозволяють людям виїхати на підконтрольну Україні територію.

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