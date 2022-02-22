Люди вышли на улицу несмотря на ночь и холод. В руках они держат желто-голубой флаг и плакаты.

Важно СНБО собрался на срочное заседание: онлайн-трансляция брифинга

По состоянию на 00:00 22 февраля людей было немного – чуть более 10. Однако не исключают, что к ним присоединятся еще активисты. На плакатах украинцы разместили лаконичный и простой месседж: "Мариуполь – это Украина".

Обратите внимание! Мариуполь – крупнейший прифронтовой город. Под контролем гибридных коллаборантов он находился несколько недель, но война не ушла далеко и всегда дышит ему в затылок.

Украинцы вышли в поддержку Украины в Мариуполе / Фото телеграм-канал"Дом"

Что известно о скандальном указе Путина

Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимыми оккупированных районов Донбасса. Таким образом он грубо нарушил международное право и территориальную целостность Украины. Такой шаг вызвал возмущение международного сообщества.

Многие страны ЕС заявили о намерении безотлагательно ввести самые жесткие санкции против России. Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание СНБО, а сам Совет нацбезопасности перешел в режим круглосуточной работы.

Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: смотрите видео