Люди вышли на улицу несмотря на ночь и холод. В руках они держат желто-голубой флаг и плакаты.
Важно СНБО собрался на срочное заседание: онлайн-трансляция брифинга
По состоянию на 00:00 22 февраля людей было немного – чуть более 10. Однако не исключают, что к ним присоединятся еще активисты. На плакатах украинцы разместили лаконичный и простой месседж: "Мариуполь – это Украина".
Украинцы вышли в поддержку Украины в Мариуполе / Фото телеграм-канал"Дом"
Что известно о скандальном указе Путина
Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимыми оккупированных районов Донбасса. Таким образом он грубо нарушил международное право и территориальную целостность Украины. Такой шаг вызвал возмущение международного сообщества.
Многие страны ЕС заявили о намерении безотлагательно ввести самые жесткие санкции против России. Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание СНБО, а сам Совет нацбезопасности перешел в режим круглосуточной работы.
Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: смотрите видео