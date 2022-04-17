Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию отметил, что с российскими дипломатами в течение последних недель на уровне МИД не было контактов.

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Переговоры с Россией на паузе, Мариуполь может стать "красной линией"

Единственный уровень контакта, по словам Кулебы, это переговорная группа, состоящая из представителей разных институтов и депутатов. "Они могут продолжать консультации на экспертном уровне, но никаких переговоров на высоком уровне не происходит", – отметил министр.

Он подчеркнул, что после Бучи стало особенно тяжело продолжать разговор с россиянами.

Но, как вспоминал президент, Мариуполь может быть красной линией,

– заявил глава МИД.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что после того, как зверства российских оккупантов в Буче стали известны, страны Запада отказываются от каких-либо договоренностей с Россией.

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