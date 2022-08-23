Лента "Мариуполь. Неутраченная надежда" вошла в проект "А потом пришли "братья", над которым работало Объединение Украинских Продюсеров. Ее сняли на основе дневника мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой. Она записывала все, что происходило с ней с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. И делала это для того, чтобы впоследствии продемонстрировать всю ярость, жестокость, цинизм россии.

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Документальный фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда" продемонстрировали зрителям 22 августа. И он не оставил совершенно никого безразличным. Кому-то удалось глубже проникнуться болью тех, кто пережил оккупацию. А кому-то – пережить этот жуткий опыт снова, перенесясь в те страшные для себя времена.

Фильм должен увидеть весь мир

Украинки и украинцы, мы вместе, и мы всех и все поборем. Раз и навсегда. Вместе к победе,

– призвала одна из зрительниц.

Другая отметила, что эту ленту должны увидеть люди по всему миру. Особенно представители международных организаций.

Все люди должны смотреть и думать, как жить дальше и чем искупить вину перед невинно уничтоженными жертвами,

– подчеркнула она.

Мужчина, которому удалось выбраться из Мариуполя, заметил, что фильм очень правдивый. Он добавил, что на себе почувствовал весь ужас, о котором рассказали в ленте.

"Мы этот ад пережили. Мы получили возможность начать жизнь с нуля, просмотрев все свои ошибки и научится быть счастливыми. Наш город мы не забудем никогда", – рассказала еще одна зрительница.

Еще один из комментаторов отмечает, что сейчас происходит геноцид украинцев и мариупольцев в частности. И несмотря на это, в мире все еще возникают сомнения в том, кто развязал эту жуткую войну.

Я тоже из Мариуполя. И я месяц прожил в филармонии. А потом пешком с людьми ушел под авиацией,

– рассказал свою историю другой мужчина.

Одна из женщин рассказала, что ей с детьми чудом удалось спастись и выбраться в Германию. В самом же Мариуполе, признается она, было очень страшно. А хуже всего то, что во время каждого обстрела у нее возникало желание просто умереть, чтобы не переживать все это снова.

Эта незаживающая рана на теле Украины. Но всегда есть надежда... всегда есть правда, и она победит,

– подчеркнула другая зрительница.

Еще один пользователь сети рассказал, что фильм заставил его снова пережить оккупацию. Мужчина перенесся в оккупацию, где он в течение двух месяцев прятал людей возле дома, видел тела возле колодцев, а также горящие квартиры.

Я никогда не смирюсь с тем, что меня лишили моего города, и никогда не смогу спокойно находиться рядом с россиянином. У меня больше в жизни ничего нет, кроме желания мстить тем тварям. Это все что мне осталось,

– подчеркнул он.

Другая зрительница призналась, что ей очень тяжело было слушать рассказы мариупольцев. А сами мысли оказаться в их ситуации вообще удручают. В то же время она отметила, что все это демонстрирует силу и несокрушимость украинцев.

Зрители фильма "Мариуполь. Неутраченная надежда" поражены увиденным. Они подчеркивают, что документальную ленту должен увидеть не только каждый украинец, но вообще житель этой планеты. Ведь только таким образом удастся достучаться до тех, кто до сих пор не понимает масштаб трагедии.

24 канал покажет фильм о Киевщине

Добавим, что 24 канал готовит к трансляции следующую ленту из этой серии. Она расскажет нам об освобожденной из-под оккупации Киевщине, а название фильма – "Потерянный дом". Смотрите его 23 августа в телеэфире 24 канала в 22:00 или в 19:30 на ютубе 24 канала.

Напомним, что проект "А потом пришли "братья" состоит из четырех фильмов.

"Мариуполь. Неутраченная надежда",

"Девять жизней",

"Вокзал надежды",

"Потерянный дом".

Все эти картины 24 канал покажет как зрителям телеэфира, так и ютуба. Поэтому рекомендуем следить за анонсами, чтобы быть среди первых, кто увидит эти важные для каждого украинца документальные ленты.

Достойно внимания – Мариуполь. Неутраченная надежда: смотрите документальный фильм