Сейчас Мариуполь находится в окружении, а за город идут жесткие бои. Однако над Мариуполем все равно развевается украинский флаг.

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На штурм Мариуполя Россия бросила все элитные подразделения

Уже больше месяца наши парни героически держат оборону Мариуполя. Среди них два героя Украины – командир полка "АЗОВ" и командир 36-й бригады морских пехотинцев.

Сегодня город Мариуполь остается украинским городом. Наши военные делают все, чтобы он таким оставался и в будущем. Идут очень жестокие бои за наш город. Мариуполь находится в окружении, начиная с пятых суток войны. Все элитные подразделения России были брошены на штурм города,

– рассказал мэр.

Бойченко отметил, что не нужно верить сообщениям о том, что российские оккупанты взяли под контроль некоторые районы города.

Есть окрестности города, которые они, конечно, взяли под контроль. Город в кольце и кольцо, естественно, сжимается. На 30-й день они вошли глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ,

– объяснил Бойченко.

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