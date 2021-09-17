Мариуполь занял шестое место в рейтинге лучших городов. Первое место заняла Винница. Далее идут такие областные центры, как Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов и Хмельницкий. Стоит заметить, что общий рейтинг всех городов с 2 по 6 места одинаковый – 3,3.
Перечень городов составлен в соответствии с удовлетворенностью жителями качеством обслуживания и услуг в 24-х городах Украины. Среди услуг, которые вошли в список, оценивались:
- тротуары;
- сбор мусора;
- транспортная инфраструктура, общественный транспорт;
- дороги;
- учреждения культуры;
- публичные парки и скверы;
- дворы и придомовые территории;
- деятельность полиции;
- экология, окружающая среда;
- парковки.
Мариупольцы наиболее довольны парками и скверами, а также транспортной инфраструктурой, согласно опросу. Сбор мусора занял передовую позицию в голосовании.
Оценивание проводилось Международным республиканским институтом (МРИ) и журналом НВ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).