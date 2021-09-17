Маріуполь посів шосте місце у рейтингу кращих міст. Перше місце посіла Вінниця. Далі йдуть такі обласні центри, як Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів і Хмельницький. Варто зауважити, що загальний рейтинг всіх міст з 2 по 6 місця однаковий – 3,3.

Перелік міст складений відповідно до задоволеності жителями якістю обслуговування і послуг у 24-х містах України. Серед послуг, які увійшли до списку, оцінювалися:

тротуари;

збір сміття;

транспортна інфраструктура, громадський транспорт;

дороги;

установи культури;

публічні парки і сквери;

двори і прибудинкові території;

діяльність поліції;

екологія, навколишнє середовище;

парковки.

Маріупольці найбільш задоволені парками і скверами, а також транспортною інфраструктурою, згідно з опитуванням. Збір сміття зайняв передову позицію в голосуванні.

Оцінювання проводилось Міжнародним республіканським інститутом (МРІ) і журналом НВ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).