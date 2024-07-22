Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне могут завышать цифры. Ведь перевозка такого большого количества практически невозможна.

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Сколько тонн зерна вывозит Россия

Когда-то Мариупольский порт перевозил 25 миллионов тонн. Но тогда функционировал зерновой терминал, который оккупанты уничтожили в начале полномасштабного вторжения. Именно этот терминал обеспечивал перевалку зерна на уровне 25 миллионов тонн в год.

Были большие бункеры, из которых шла погрузка. Сейчас россияне говорят о четвертой части этого объема, но они не имеют откуда его брать. Таких мощностей у них просто не существует, это абсолютно невозможная цифра,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Если посмотреть на реалии, в которых живет Мариуполь, проблемы с энергетикой, которые существуют в городе, то не остается сомнений, что достичь перевалки зерна в 5 миллионов тонн нереально.

Если учитывать то, что свет выключают постоянно, то возникают вопросы, как вообще россияне планировали обеспечить работу кранов и другого оборудования. Поэтому пока все выглядит лишь как красивые обещания для населения.

Цифры насчет 80 тысяч тонн, которые вывезли, – это ложь. Они завышены как минимум вдвое. Мы отслеживаем суда, которые заходят в порт и выходят из него. Даже если предположить, что чего-то мы не увидели, то все равно не дойдем даже до показателя 40 тысяч тонн,

– добавил Андрющенко.

Такое количество судов просто физически не могло находиться в Мариуполе. Поэтому оккупанты врут, а возможной причиной таких заявлений являются коррупционные схемы.

Андрющенко отметил, что была информация якобы это зерно дальше передают в Турцию. Неизвестно, как именно это происходит и знают ли наши турецкие партнеры, какое именно зерно получают.

Если Украине удастся увидеть документы, согласно которым передают эту продукцию, тогда алгоритмы, которые используют россияне, наконец станут нам понятными.